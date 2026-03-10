Primorje v lov za obstanek z nekdanjim svojim asom

Ajdovski nogometni prvoligaš Primorje je hitro našel zamenjavo za trenerja Milana Anđelkovića, za katerega je bil usoden poraz v derbiju za obstanek v Murski Soboti (1:3). Po stečaju Domžal, kjer je deloval v jesenskem delu prvenstva, bo Primorje v 1. SNL poskušal obdržati Tonči Žlogar.

Oseminštiridesetletni Izolan je v preteklosti že bil član rdeče-črnih, pri katerih se je po odhodu iz Izole uveljavil v enega od najboljših nogometašev v prvoligaški konkurenci in je v dveh sezona (196/97, 1997/98) zbral 66 tekem ter v vlogi zveznega igralca dosegel kar 25 golov.

Tonči Žlogar se je v 1. SNL uveljavil v ajdovskem dresu, pozneje je bil tudi član Olimpije, kjer je združil moči z Dušanom Kosićem (desno). FOTO: Igor Zaplatil

Žlogarjeva prva tekma na trenerskem stolčku Primorja bo v nedeljo, ko bo v Ajdovščini gostoval Aluminij.

Anđelković je bil do poraza proti Muri trener z najdaljšim neprekinjenim trenerskim stažem v 1. SNL. Ajdovce je vodil od avgusta leta 2022.