Privoščili so si prestižne ure in si priklicali preiskavo

Andorsko pravosodje preiskuje sedem znanih nogometašev, ki naj bi kupovali luksuzne ure, pridobljene s tihotapljenjem in davčnimi utajami.
Nogometaš Villarreala, prej tudi madridskega Atletica in Arsenala, Thomas Partey je bil največji kupec prestižnih ur, za katere je odštel kar 417.000 evrov. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Nogometaš Villarreala, prej tudi madridskega Atletica in Arsenala, Thomas Partey je bil največji kupec prestižnih ur, za katere je odštel kar 417.000 evrov. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
G. N.
10. 4. 2026 | 09:25
Andorsko pravosodje preiskuje sedem znanih nogometašev, med njimi Danija Carvajala in Davida Silvo, ki naj bi kupovali luksuzne ure, pridobljene s tihotapljenjem in davčnimi utajami. Preiskovalni sodnik Joan Carles Moynat je španske oblasti zaprosil za pomoč pri zaslišanju skupine vrhunskih nogometašev. Poleg Carvajala in Silve so se v preiskavi znašli še Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, Cesar Azpilicueta in Juan Bernat. Nogometaši naj bi prek andorskega podjetja kupovali prestižne ure znamk Rolex in Patek Philippe, ki so bile v državo uvožene brez plačila davčnih in carinskih obveznosti.

Glavni osumljenec, podjetnik Diego GC, je v priporu zaradi obtožb o pranju denarja in tihotapljenju, za kar mu grozi osem let zapora. Shema je temeljila na izogibanju plačilu DDV prek povezanih podjetij v Španiji in Andori. Med vpletenimi izstopa Thomas Partey, ki naj bi za tri ure odštel kar 415.000 evrov. Skupna vrednost 38 spornih ur znaša 1,35 milijona evrov, preiskava pa bo ugotovila, ali so bili nogometaši s spornim ozadjem nakupov seznanjeni.

Med osumljenci je tudi Realov kapetan Dani Carvajal. FOTO: Ana Beltran/Reuters

