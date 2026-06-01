Nogomet

Prodaja dresov tragičnega junaka poskočila za 350 odstotkov

Branilec Arsenala Gabriel je eden najbolj zaslužnih za odlično sezono topničarjev in njihov tragični junak, saj je v finalu LP zgrešil zadnjo enajstmetrovko.
Gabrielovi dresi so šli za med. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
N. Gr.
1. 6. 2026 | 18:15
1. 6. 2026 | 19:22
Prodaja Arsenalovih dresov z imenom Gabriel se je po sobotnem finalu lige prvakov povečala za 350 odstotkov. Branilec Arsenala je pri izvajanju enajstmetrovk zapravil zadnji strel, njegov poskus je končal čez vrata, Paris Saint-Germain pa je še drugič zapored osvojil najpomembnejšo evropsko klubsko lovoriko.

Tudi Slovenci prejeli sporočilo iz Budimpešte

Brazilca poraz ni zlomil le na igrišču. Po finalu je na družbenih omrežjih zapisal, da je bil večer boleč, a da je ponosen na Arsenalovo sezono. »Hvala našim neverjetnim navijačem za podporo na vsakem koraku. Zaslužite si, da to pot praznujete z nami. Se vidimo prihodnjo sezono,« je sporočil 28-letni branilec.

Navijači so mu odgovorili z dejanji. Gabriel je ob koncu tedna postal najbolj iskano ime pri tiskanju na Arsenalove drese, v nekem trenutku pa je bila prodaja njegovih dresov dvakrat večja od prodaje katerega koli drugega dresa. Arsenalovi privrženci so dan po porazu vseeno napolnili ulice severnega Londona, kjer je klub praznoval naslov angleškega prvaka. Po klubskih ocenah se je parade udeležilo od 750.000 do milijon ljudi.

Arsenalovo parado je pospremilo skoraj milijon navijačev ali približno osmina vseh prebivalcev Londona. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Arsenalovo parado je pospremilo skoraj milijon navijačev ali približno osmina vseh prebivalcev Londona. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Podporo sta po finalu dobila tudi Eberechi Eze, ki je prav tako zgrešil enajstmetrovko, ter Declan Rice, ki je za TNT Sports dejal: »Oba sta uničena, ker sta zgrešila enajstmetrovko v finalu lige prvakov. To ni lepo, a radi ju imamo, stojimo ob njima. To se v nogometu zgodi. Brez njiju v tej sezoni zagotovo ne bi osvojili premier league.« 

Gabriel je v Arsenal prišel leta 2020, za klub zbral 261 nastopov in bil eden ključnih igralcev v sezoni, v kateri so topničarji osvojili angleški naslov ter prišli do finala lige prvakov.

