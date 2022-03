Prodanih že prek 800.000 vstopnic

V prvem obdobju prodaje vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo, ki bo letos novembra in decembra v Katarju, je dragocene lističe kupilo 800.000 gledalcev, je sporočila Mednarodna nogometna zveza (FIFA). Poleg domačih prebivalcev je bilo največ povpraševanja v ZDA, Angliji, Mehiki in Združenih arabskih emiratih. Največ je bilo prodanih vstopnic za enkratni ogled tekem v predtekmovanju ter za finale 18. decembra. Sledili so paketi vstopnic za tekme določenih reprezentanc ter paketi za štiri različne štadione.

Gledalci, ki vstopnic niso uspeli kupiti v prvem delu zadnja dva meseca, se bodo lahko zanje prijavili v drugi fazi, ki se bo začela takoj po žrebu skupin. Žreb skupin prvega dela SP v Katarju bo sicer v petek ob 18. uri.