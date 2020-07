Projekt z blagoslovom Erdogana uspel v pičlih šestih letih

Turčija je 60 let po modernizaciji državnega prvenstva dobila prvega prvaka zunaj »težke kategorije« klubov, četudi še en klub, ki je zavladal drugim iz mogočnega Istanbula. Bašakšehir, kot se imenuje klub iz istoimenskega predela turške metropole, je pravo nasprotje večini nogometnim hegemonom v Turčiji in uživa tudi tiho podporo predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Erdogan je bil nekoč (pol)profesionalni nogometaš in je ostal zapriseženi častilec nogometne igre tudi po političnem vzponu na čelo 83-milijonske države. Prav Erdogan je leta 2014 odobril vnovično rojstvo kluba, ki je leta 1990 ob svojem nastanku že ...