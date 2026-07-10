Proslavljanje Maročanov kljub porazu privedlo do spopadov s policisti

Po četrtfinalni tekmi mundiala med Francijo in Marokom (2:0) so se v središču Londona spopadli policisti in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se je incident po podatkih policije zgodil na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka.

Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo množico ljudi, zbranih na ulici, pri čemer nekateri med njimi v policiste mečejo različne predmete.

»Po nemirih na ulici Edgware Road je bil poškodovan en policist, štiri osebe pa je policija aretirala,« je kaneje potrdila londonska policija.

Tiskovni predstavnik metropolitanske policije je dodal, da so policisti sprva posredovali zato, ker se je skupina ljudi zbrala na cestišču in blokirala promet. »Razmere so se nato zaostrile, ko so posamezniki začeli metati steklenice in uporabljati ognjemete, kar je privedlo do napotitve okrepitev.«

Spletni posnetki prikazujejo policiste v popolni opremi za izgrede, kako se soočajo s protestniki. Poškodovanega policista naj bi zadela steklenica, zato so ga odpeljali v bolnišnico, so še sporočili organi pregona. »Skupina se je razšla, promet pa je ponovno stekel okoli 1. ure zjutraj,« je dodal tiskovni predstavnik.