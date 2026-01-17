Protesti na račun predsednika kraljevega kluba: »Florentino, konec je«

V Madridu se v zadnjih dneh pojavlja vse več nestrinjanj s predsednikom tamkajšnjega Reala Florentinom Perezom. Kraljevi klub je v zadnjem obdobju v manjši rezultatski krizi, pred dnevi je bil odpuščen glavni trener Xabi Alonso, zdaj pa so tamkajšnji navijači po mestu razobesili transparente, ki še bolj jasno kažejo negodovanje z odločitvami vodstva ekipe.

Med napisi so bila opažena tudi sporočila, kot so »Florentino, konec igre« ter kritike na račun njegovih projektov in odločitev v zadnjih letih. Ena glavnih črnih pik je poskus ustanovitve evropske superlige ter prenova štadiona Santiago Bernabeu.

Navijači mu tako očitajo, da se je preveč osredotočil na infrastrukturne in politične projekte, medtem ko je športni del kluba izgubil identiteto in stabilnost. Nezadovoljstvo so še podkrepili slabi rezultati tako v domači la ligi kot v evropskih tekmovanjih. Iz kraljevega pokala so izpadli proti drugoligašu Albaceteju, v finalu španskega superpokala pa je bila od njih boljša Barcelona.

Luka Modrić je poleti zapustil Real, odtlej pa rezultati kraljevega kluba niso več stabilni. FOTO: Buda Mendes/AFP

Katalonci so vodilni tudi v ligi, kjer imajo štiri točke naskoka pred Madridčani, tem pa za hrbet že diha tudi Villareal. Menjave trenerjev in pomanjkanje jasne dolgoročne strategije so pri navijačih ustvarile občutek, da klub nima več trdnega vodstva in da bi moral Florentino Perez počasi razmisliti o upokojitvi.

Z vodstva kluba se na proteste niso odzvali, prav tako izjave ni podal Perez. Jasno je, da se bodo ob morebitnih slabih rezultatih negodovanja le še stopnjevala, seveda pa so se v tem času že preselila tudi na družabna omrežja.