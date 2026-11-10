Proti Infantinu bi lahko s Čeferinovo podporo kandidiral legendarni strateg

Nekdanji sloviti trener Arsenala Francoz Arsene Wenger se bo po informacijah nemške tiskovne agencije DPA ta teden odločil, ali bo kandidiral za predsednika Fife. Do izteka roka za oddajo kandidatur je ostalo še osem dni, edini dosedanji kandidat je sedanji predsednik Gianni Infantino, a bi mu Wengerjeva kandidatura resno ogrozila nov mandat.

Sedeminsedemdesetletni Wenger od leta 2019 pri Fifi opravlja funkcijo vodje za razvoj nogometa na mednarodni ravni in je kandidat, ki bi zagotovo prejel podporo Evropske nogometne zveze Uefe. Slednjo vodi Aleksander Čeferin, ki je že pred časom napovedal, da ne bo kandidiral za predsednika Fife. Namesto tega se bo potegoval za nov mandat na čelu Uefe, kot je sporočil pred mesecem dni.

Rok za oddajo kandidatur za predsednika Fife je 18. november, Wenger pa se na špekulacije še ni odzval.

Wenger od začetka močno nasprotoval projektu FFE

Infantino se je znašel na udaru kritik, odkar je propadel njegov kontroverzni načrt o vključitvi zasebnih vlagateljev v svetovno prvenstvo. Načrt so avgusta opustili, potem ko so ga zavrnile tri celinske zveze, Uefa pa je zagrozila celo z bojkotom tekmovanj pod okriljem Fife, a se naposled zanj ni odločila.

»Opustitev projekta je bila nujna, saj verjamem v neodvisno Fifo, ki nogometu služi s predanostjo, transparentnostjo in integriteto,« je takrat dejal Wenger.

Na eni strani bi lahko kandidiral 77-letni Francoz z izjemno kariero in sila redkimi spodrsljaji, na drugi strani pa Švicar s celo paleto kontroverznih potez. FOTO: Paul Childs/Reuters

Tudi kariera francoskega stratega sicer ni popolnoma brez spodrsljajev. Wenger je bil kritik deležen predvsem pri predlogu o spremembi pravil pri določanju prepovedanega položaja in ob predlogu, da bi svetovno prvenstvo potekalo na vsaki dve leti namesto vsaka štiri leta.

Infantino si je pred kratkim zagotovil podporo iz Afrike, Azije in Južne Amerike, kar mu zagotavlja večino za osvojitev četrtega mandata. Volitve za predsednika bodo 18. marca prihodnje leto v maroškem Rabatu.