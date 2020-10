Proti San Marinu brez Šporarja in Koutra, cilj ostaja zmaga

Ljubljana – Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20.45 v Stožicah odigrala prijateljsko tekmo s San Marinom. Na njej selektor Matjaž Kek na bo mogel računati na poškodovanega napadalca Andraža Šporarja, zaradi odredb o izolaciji pa ne bo niti Nina Koutra in Mihe Zajca. Kljub vsemu je cilj zmaga.



Kouter je moral tako kot celotna ekipa Mure danes v karanteno, tako da ga ne bo na naslednjih tekmah, podobno kot ne Zajca. Šporarja bodo v reprezentanci poskusili pripraviti do tekem s Kosovom in Moldavijo. Proti San Marinu bo tako Kek priložnost ponudil nekaterim, ki so doslej dobivali manj priložnosti.



»Tekma bo zagotovo dala možnost nekaterim igralcem, ki doslej niso bili v ospredju. Ostajam pri tem, da moramo razširiti bazo reprezentančnih možnosti. Tekma pa bo služila kot nadaljevanje procesa treninga. Te dni bomo poskušali pokazati napredek, hkrati pa dvigniti agresivnost in tiste prvine, ki sodijo v sodobni nogomet,« je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Kek.

Na Koutra računa tudi v prihodnje

Glede Koutrovega odhoda je dejal, da reprezentanci ne preostane drugega, kot da se prilagodi. »Nino Kouter je že na poti v Prekmurje. Izgubili smo igralca, ki je pokazal, da lahko nanj računamo v prihodnje. Vesel pa sem, da je bila cela naša ekspedicija sicer negativna na testiranjih, tudi Kouter,« je pojasnil selektor, ki razmišlja, da bi naknadno poklical še kakšnega igralca, omenil je predvsem Adama Gnezdo Čerina. Obenem pa je zadovoljen s tem, kar na treningih kažejo novinci Mario Jurčević, David Tijanić in Sandi Lovrić. Za slednja dva je poudaril, da lahko prideta prav med odsotnostjo Josipa Iličića, saj znata reševati zadeve v igri ena na ena.



S San Marinom so se Slovenci merili štirikrat in štirikrat zmagali (2:0, 6:0, 3:0, 5:0). Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 64., San Marino pa 210.



Slovenijo po tekmi s San Marinom čakata še gostovanji v ligi narodov, in sicer na Kosovem 11. in v Moldaviji 14. t. m.



Slovenija je v ligi narodov že odigrala dve tekmi, obe doma, in sicer z Grčijo 0:0, z Moldavijo pa 1:0. V ligi C in skupini 3 imata Grčija in Slovenija po štiri točke, Moldavija in Kosovo pa po eno.