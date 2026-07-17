Celjani še niso ujeli tekmovalnega ritma, Koper rutinirano

Nogometaši Kopra so uspešno začeli novo sezono Prve lige Telemach. V uvodnem obračunu prvenstva so v Lendavi z 2:0 premagali povratnico med prvoligaše Nafto 1903 in osvojili prve tri točke.

Že v prvi minuti je za Nafto zadel Josip Zorica, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Primorci so nato narekovali ritem igre ter si pripravili več nevarnih priložnosti. Pobudo so kronali v 28. minuti, ko je po lepo izpeljani akciji in asistenci zimzelenega Josipa Iličića domačo mrežo zatresel Karim Manseri in Koprčane popeljal v vodstvo. Gostje so tudi po odmoru nadzorovali potek srečanja, medtem ko je Nafta le občasno zapretila iz protinapadov, vendar ni našla poti mimo organizirane koprske obrambe.

V 50. minuti je Leo Rimac v lastnem kazenskem prostoru podrl Roka Pirtovška, sodnik Martin Matoša pa je pokazal na belo piko. Po ogledu posnetka je gol razveljavil.

Domači so si ob podpori lepo zapolnjenih tribun prizadevali priti do izenačenja, a jim je zmanjkalo odločnosti v zaključku akcij. Koper je bil nevarnejši tudi v nadaljevanju in v sodnikovem dodatku dokončno odločil tekmo. Po hitrem protinapadu je končni izid 2:0 postavil Blessing Irabor.

Moštvo trenerja Zorana Zeljkovića je tako z zrelo in disciplinirano predstavo upravičilo vlogo favorita ter novo prvenstvo odprlo z zmago. Nafta je po vrnitvi med slovensko elito pokazala borbenost, vendar bo prve prvenstvene točke iskala v prihodnjih krogih.