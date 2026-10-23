Prvoligaši v pokalnem tekmovanju padajo eden za drugim, ekstaza v Brežicah

Slovensko nogometno pokalno tekmovanje je že pred osmino finala ostalo brez petih prvoligašev. Olimpiji, Mariboru in Muri, ki so se poslovili v prejšnjih krogih, sta se v petek pridružila še Koper in Aluminij. Drugouvrščeno moštvo državnega prvenstva je z 0:1 izgubilo proti sežanskemu Taboru, branilci naslova iz Kidričevega pa so po podaljšku z 2:4 klonili proti Brežicam.

Največje presenečenje so pripravili prav Brežičani, ki zasedajo zadnje mesto v drugi slovenski ligi. Aluminij, ki je lani postal pokalni prvak, je kljub izključitvi Matije Bobna v prvem polčasu po zadetkih Adriana Bloudka in Roka Schaubacha povedel z 2:0, vendar so domači v zaključku rednega dela izenačili.

V razmiku dveh minut sta zadela Tomaž Brdik in Lev Sirk, v podaljšku pa sta zmago Posavcev potrdila Jaka Hervol in še drugič Sirk. Aluminij je srečanje končal z devetimi igralci, Brežice pa z desetimi.

Koprčani prav tako izpadli

Tudi Koper je naletel na drugoligaško oviro. Tabor Sežana, trenutno vodilno moštvo druge lige, je Primorce izločil že drugo sezono zapored. Edini zadetek na srečanju je v 83. minuti dosegel Matevž Medič Slaček.

Napredovanje si je zagotovil še kranjski Triglav, ki je po izvajanju enajstmetrovk premagal Nafto. Redni del se je končal z 1:1, v podaljšku pa zadetkov ni bilo. Odločilno vlogo je imel kranjski vratar Ajdin Mulalić, ki je ubranil dva strela z bele pike.

Pokalno tekmovanje je tako že izgubilo pet prvoligaških predstavnikov, med njimi tudi branilca naslova Aluminij in devetkratnega zmagovalca Maribor. V boju za lovoriko ostajajo še drugi prvoligaški klubi, ki jih tekme šestnajstine finala čakajo v soboto in nedeljo. Po koncu teh obračunov bo znana celotna šestnajsterica udeležencev osmine finala.

Ob porazih številnih prvoligašev pa so nekateri opozorili, da bi bilo, ker je očitno veliko kakovosti tudi v nižjih ligah, v prvi slovenski ligi smiselno povečati število ekip na dvanajst. Dejstvo je, da je klubski nogomet pri nas z izjemo nekaterih svetih točk v težavah, morda pa tudi letos dobimo presenetljivega pokalnega prvaka.