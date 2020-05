Prva liga se vrača 5. junija

Ljubljana

Celjani bodo pomlad odprli z derbijem proti Rudarju. FOTO: Jure Eržen

- Potem ko je bilo slovensko prvoligaško tekmovanje zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjeno v začetku marca, je zdaj znan tudi datum, ko se po sproščanju ukrepov nogomet vrača tudi v tekmovalni obliki. Prvi junijski vikend prinaša tekme 26. kola Prve lige Telekom Slovenije, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS).Celoten koledar izvedbe prvoligaškega tekmovanja bo potrjen na izvršnem odboru NZS v prihodnjem tednu, poleg prvoligaškega tekmovanja pa se vračajo tudi zaključni boji pokala Slovenije. Tekmi polfinala (Aluminij – Mura in Kalcer Radomlje – Nafta) bosta 9. in 10. junija, finale pa 24. junija, vse tekme bodo odigrane v Nacionalnem nogometnem centru Brdo.Prva tekma 26. kroga bo v petek, 5. 6., ko se bosta ob 19. uri pomerila Aluminij in Mura. Nogometna zveza Slovenije za povratek klubskih tekmovanj predvideva izpolnjevanje vseh ukrepov v povezavi s preprečevanjem okužbe s covidom-19, do pričetka pa bo v sodelovanju z NIJZ izdelan tudi protokol za izvedbo tekmovanja v trenutnih razmerah.Zadnji junijski konec tedna bo derbi med vodilno Olimpijo in Mariborom. Tekme bodo potekale brez gledalcev, ali bo tako do konca prvenstva, še ni znano.Aluminij – Mura, Celje – Rudar;Tabor Sežana – Olimpija, Bravo – Triglav;Domžale – Maribor;Olimpija 50, Celje in Aluminij po 45, Maribor 43, Mura 38, Tabor Sežana 29, Bravo 28, Triglav 27, Domžale 26, Rudar 10.