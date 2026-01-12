Slovenski klubi že zagrizli v priprave, v nadaljevanju sezone le devet ekip

Priprave na nadaljevanje prve slovenske lige so že stekle. Olimpija in Celje v Španiji, Maribor v Turčiji. Dejavni so tudi naši na tujem.

Čeprav se sezona zimskih športov še niti približno ne končuje in se bo pozornost navijačev kmalu usmerila k olimpijskim igram, pa se bo kaj kmalu nadaljevala tudi slovenska nogometna liga. To bosta 30. septembra odprla Radomlje in Aluminij, klubi pa so že začeli s pripravami na drugi del sezone. Prav včeraj so na priprave na jug Španije odšli nogometaši Celja, ki so v minulih dneh predstavili nekaj močnih okrepitev pred meseci, v katerih jih z nastopanjem v konferenčni ligi čaka dvojni program. Uradno sta klub zapustila Nino Noordanus in Danijel Šturm, na izhodnih vratih pa je, zanj se zanima madžarski Újpest, tudi prvi strelec slovenskega prvenstva Franko Kovačević. A trener Albert Riera je očitno že šel po nakupih, po Svitu Sešlarju in Ivanu Ćalušiću je pred dnevi iz mostarskega ...