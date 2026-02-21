  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Olimpija vendarle rešila točko proti Kopru, Celjani počivajo

V 23. kolu prve slovenske nogometne lige bomo videli le tri tekme. Dvoboj med Celjem in Aluminijem je prestavljen, Domžalčani pa ne igrajo.
Nogometaši Olimpije in Kopra so se razšli brez zmagovalca. FOTO: Luka Vovk/Sportida
Galerija
Nogometaši Olimpije in Kopra so se razšli brez zmagovalca. FOTO: Luka Vovk/Sportida
M. Ru., STA
21. 2. 2026 | 17:23
4:00
A+A-

Nogometaši Olimpije in Kopra so se v 23. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 3:3. Olimpija, ki je pogrešala kaznovanega Digo, je bila po treh zaporednih zmagah na pragu še tretjega sezonskega poraza proti Kopru, a je do točke prišla po enajstmetrovki v 92. minuti. Koper, ki ni zmagal na tretji zaporedni tekmi, je vseeno vsaj začasno skočil na drugo mesto, kjer ima 39 točk, Olimpija pa je četrta s 35.

image_alt
Celjani bodo zaradi snega dobili nenadejan dan počitka

Prvo resnejše razburjenje na tekmi so gledalci videli v 20. minuti, ko je Antonio Marin – v 40. minuti je moral iz igre zaradi poškodbe – stekel proti Metodu Jurharju, a preveč okleval s strelom, tako da so na koncu Koprčani prišli do žoge. Le nekaj trenutkov zatem je Jošt Urbančič iz bližine zadel vratnico.

Koper, ta je igral brez kaznovanega Isaaca Matondoja, je nase opozoril v 22. minuti, ko je Fran Tomek prišel do žoge v kazenskem prostoru malce na levi strani, namesto za strel pa se je odločil za podajo v sredino, od koder je Brian Oddei nato zgrešil cilj. Primorci so nanizali še nekaj priložnosti, še eno je v 28. minuti zapravil Oddei.

Po mirnejšem nadaljevanju pa so izbranci Zorana Zeljkovića povedli na začetku prve minute sodniškega dodatka prvega polčasa. Sprva je Jean-Pierre Longonda poskusil v kazenskem prostoru, Matevž Vidovšek je žogo odbil, a le do Oddeija, ki jo je nato poslal v mrežo za 1:0.

Zeleno-beli so kar odločno začeli drugi polčas. V 47. minuti je Dimitar Mitrovski zgrešil cilj, v 52. pa je isti igralec prodrl po levi strani in žogo podal do Ahmeta Muhamedbegovića, ki je nato koprskega vratarja Jurharja premagal z nizkim strelom.

Gosti pa so znova hitro odgovorili in zadeli na podoben način kot Ljubljančani. Bassirou N'Diaye je prodrl po levi strani, podal v sredino do Longondaja, ta pa je nato sprožil nizek strel za 2:1. Dino Kojić je imel kmalu zatem na drugi strani priložnost za Olimpijo, a je bil Jurhar na mestu.

V 64. minuti pa so spet zadeli Koprčani. Josip Iličić je stekel proti kazenskemu prostoru, sprožil nekoliko z desne strani, Vidovšek je žogo znova odbil, a le do N'Diayeja, ki jo je nato brez težav poslal v mrežo. Upe po preobratu je domačim vzbudil Dino Kojić v 77. minuti, ko je iz bližine unovčil podajo Augustina Doffa.

Kelvin Ofori bi lahko v 79. minuti izenačil, a je slabo streljal v kazenskem prostoru, Marko Brest je nato meril previsoko, v 90. pa je Longonda v kazenskem prostoru podrl Oforija, nakar je šel sodnik Denis Halilović gledat posnetek in pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je v 92. minuti uspešno izvedel Pedro Lucas. Nemanja Motika je imel ob pritisku domače zasedbe v 95. minuti še priložnost za popoln preobrat, a je žogo poslal mimo vrat.

Olimpija bo v 24. krogu v soboto gostovala pri Primorju, Koper pa bo prihodnjo nedeljo gostil Muro.

Prva liga Telemach,  22. kolo: 

sobota:

Olimpija – Koper 3:3 (Muhamedbegović 52., Kojić 77., Pedro Lucas 90.; Oddei 45., Longonda 58., Ndiaye 64.)

Primorje – Kalcer Radomlje (17.30)

nedelja: 

Maribor – Bravo Big Bang (15.00)

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Championship

Žan Vipotnik glavni junak slovenskega dvoboja v championshipu (VIDEO)

Na zanimivem obračunu sta se pomerila odlično razpoložena slovenska reprezentanta, ki si krih služita v drugi angleški ligi. Zmage se veseli Swansea.
21. 2. 2026 | 16:51
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Incident v ligi prvakov

Preobrat v primeru Vinicius: grešnik je homofob, ne rasist

Gianluca Prestianni je postregel z zanimivo obrambo v primeru domnevnega rasizma, Viniciusa naj bi spravil v bes s homofobnim izrazom.
Nejc Grilc 21. 2. 2026 | 12:15
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
Obletnica športnega podviga

Primorska je v 80. letih vstala zaradi nogometa

Zlata generacija nogometašev Kopra je proslavila 40. obletnico prvega naslova slovenskega prvaka in igranje v 2. jugoslovanski ligi.
Rok Tamše 21. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
20. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Prva liga TelemachKoperOlimpijaNK CeljeNK MariborCeljeNK Olimpija1. SNL

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

V športnih krogih še vedno odmeva včerajšnja tesna zmaga Kanadčanov v olimpijskem polfinalu nad Finci.
Miha Šimnovec 21. 2. 2026 | 17:40
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Istanbul

Celjani preko Bešiktaša v četrtfinale evropskega pokala

Celjski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Istanbulu igrali odlično ter se uvrstili v četrtfinale tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi.
21. 2. 2026 | 17:33
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija vendarle rešila točko proti Kopru, Celjani počivajo

V 23. kolu prve slovenske nogometne lige bomo videli le tri tekme. Dvoboj med Celjem in Aluminijem je prestavljen, Domžalčani pa ne igrajo.
21. 2. 2026 | 17:23
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Championship

Žan Vipotnik glavni junak slovenskega dvoboja v championshipu (VIDEO)

Na zanimivem obračunu sta se pomerila odlično razpoložena slovenska reprezentanta, ki si krih služita v drugi angleški ligi. Zmage se veseli Swansea.
21. 2. 2026 | 16:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Oskrba z nafto

Slovaška in Madžarska grozita Ukrajini zaradi prekinitve tranzita nafte

Ukrajina obtožbe zavrača in poudarja, da so dobave prekinjene zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo.
21. 2. 2026 | 16:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Olimpija vendarle rešila točko proti Kopru, Celjani počivajo

V 23. kolu prve slovenske nogometne lige bomo videli le tri tekme. Dvoboj med Celjem in Aluminijem je prestavljen, Domžalčani pa ne igrajo.
21. 2. 2026 | 17:23
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Championship

Žan Vipotnik glavni junak slovenskega dvoboja v championshipu (VIDEO)

Na zanimivem obračunu sta se pomerila odlično razpoložena slovenska reprezentanta, ki si krih služita v drugi angleški ligi. Zmage se veseli Swansea.
21. 2. 2026 | 16:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Oskrba z nafto

Slovaška in Madžarska grozita Ukrajini zaradi prekinitve tranzita nafte

Ukrajina obtožbe zavrača in poudarja, da so dobave prekinjene zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo.
21. 2. 2026 | 16:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo