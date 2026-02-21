Olimpija vendarle rešila točko proti Kopru, Celjani počivajo

Nogometaši Olimpije in Kopra so se v 23. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 3:3. Olimpija, ki je pogrešala kaznovanega Digo, je bila po treh zaporednih zmagah na pragu še tretjega sezonskega poraza proti Kopru, a je do točke prišla po enajstmetrovki v 92. minuti. Koper, ki ni zmagal na tretji zaporedni tekmi, je vseeno vsaj začasno skočil na drugo mesto, kjer ima 39 točk, Olimpija pa je četrta s 35.

Prvo resnejše razburjenje na tekmi so gledalci videli v 20. minuti, ko je Antonio Marin – v 40. minuti je moral iz igre zaradi poškodbe – stekel proti Metodu Jurharju, a preveč okleval s strelom, tako da so na koncu Koprčani prišli do žoge. Le nekaj trenutkov zatem je Jošt Urbančič iz bližine zadel vratnico.

Koper, ta je igral brez kaznovanega Isaaca Matondoja, je nase opozoril v 22. minuti, ko je Fran Tomek prišel do žoge v kazenskem prostoru malce na levi strani, namesto za strel pa se je odločil za podajo v sredino, od koder je Brian Oddei nato zgrešil cilj. Primorci so nanizali še nekaj priložnosti, še eno je v 28. minuti zapravil Oddei.

Po mirnejšem nadaljevanju pa so izbranci Zorana Zeljkovića povedli na začetku prve minute sodniškega dodatka prvega polčasa. Sprva je Jean-Pierre Longonda poskusil v kazenskem prostoru, Matevž Vidovšek je žogo odbil, a le do Oddeija, ki jo je nato poslal v mrežo za 1:0.

Zeleno-beli so kar odločno začeli drugi polčas. V 47. minuti je Dimitar Mitrovski zgrešil cilj, v 52. pa je isti igralec prodrl po levi strani in žogo podal do Ahmeta Muhamedbegovića, ki je nato koprskega vratarja Jurharja premagal z nizkim strelom.

Gosti pa so znova hitro odgovorili in zadeli na podoben način kot Ljubljančani. Bassirou N'Diaye je prodrl po levi strani, podal v sredino do Longondaja, ta pa je nato sprožil nizek strel za 2:1. Dino Kojić je imel kmalu zatem na drugi strani priložnost za Olimpijo, a je bil Jurhar na mestu.

V 64. minuti pa so spet zadeli Koprčani. Josip Iličić je stekel proti kazenskemu prostoru, sprožil nekoliko z desne strani, Vidovšek je žogo znova odbil, a le do N'Diayeja, ki jo je nato brez težav poslal v mrežo. Upe po preobratu je domačim vzbudil Dino Kojić v 77. minuti, ko je iz bližine unovčil podajo Augustina Doffa.

Kelvin Ofori bi lahko v 79. minuti izenačil, a je slabo streljal v kazenskem prostoru, Marko Brest je nato meril previsoko, v 90. pa je Longonda v kazenskem prostoru podrl Oforija, nakar je šel sodnik Denis Halilović gledat posnetek in pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je v 92. minuti uspešno izvedel Pedro Lucas. Nemanja Motika je imel ob pritisku domače zasedbe v 95. minuti še priložnost za popoln preobrat, a je žogo poslal mimo vrat.

Olimpija bo v 24. krogu v soboto gostovala pri Primorju, Koper pa bo prihodnjo nedeljo gostil Muro.

Prva liga Telemach, 22. kolo:

sobota:

Olimpija – Koper 3:3 (Muhamedbegović 52., Kojić 77., Pedro Lucas 90.; Oddei 45., Longonda 58., Ndiaye 64.)

Primorje – Kalcer Radomlje (17.30)

nedelja:

Maribor – Bravo Big Bang (15.00)