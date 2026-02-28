Olimpija v Ajdovščini rutinirano do treh točk

Ljubljanski nogometaši so še peto tekmo zapovrstjo neporaženi. V Ajdovščini so odpor sicer čvrstih tekmecev zlomili v drugem polčasu. Z 11. zmago so se tretjeuvrščenemu Kopru približali na točko. Primorje, ki je večji del tekme pokazalo dobro, a neučinkovito igro, je izgubilo tretjič zapovrstjo in ostaja na dnu lestvice.

V 32. minuti je imelo Primorje dotlej najlepšo priložnost na tekmi, ko je po desni v kazenski prostor in bližino vrat prišel Elian Demirović, a nato žogo poslal mimo gola. V 42. minuti so domači zahtevali enajstmetrovko po padcu Luke Štora v kazenskem prostoru, a neuspešno, Haris Kadrić je nekaj trenutkov pozneje žogo poslal v prazno mrežo, a je že pred tem Mihael Antić dosodil Štorovo oviranje vratarja.

V drugem polčasu je v igro pri domačih vstopil napadalec Roger Murillo in hitro imel lepo priložnost, ko je v 52. minuti prišel pred Matevža Vidovška, a je ljubljanski vratar žogo odbil. Čeprav je imelo Primorje dotlej več od igre v drugem polčasu in tudi nekaj priložnosti, pa je v 59. minuti Olimpija povedla. Alex Blanco je izvedel kot z desne strani, pred vrati pa je z glavo zadel Jan Gorenc.

Olimpija sedaj za Koprom zaostaja za točko, Primorje za zdaj še pred Muro. FOTO: Aleksander Golob

V 64. minuti je na drugi strani Murillo znova poskusil, a takrat z glavo iz težkega položaja, minuto pozneje pa nov šok za domače. Marka Strajnarja je v kazenskem prostoru žoga zadela v roko, tako da je sledila enajstmetrovka. To je v 67. minuti izvedel Nemanja Motika, poskusil je s tako imenovano panenko, a zadel prečko. Žoga se je od nje sicer znova odbila od Motike, ki jo je z glavo poslal v mrežo, a ker se ni nihče drug dotaknil žoge, zadetek zaradi dvojnega dotika ni obveljal.

V 69. minuti je imel Kojić na voljo prosti strel z dobrih 20 metrov, a meril precej previsoko, isti igralec pa je bil vpleten v še eno obetavno in neuspešno akcijo Olimpije, v kateri je Jošt Urbančič okleval s strelom in raje žogo oddal že pokritemu Kojiću. V teh trenutkih so gosti, prebujeni po menjavah, pritiskali, v 79. minuti pa še drugič zadeli. Po kotu z leve strani je Jasmin Kurtić žogo podaljšal z glavo, v lastno mrežo pa jo je nato usmeril Žan Bešir.

Primorje bo v 25. krogu v soboto gostovalo pri Muri, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Maribor.

Prva liga Telemach, 23. kolo:

sobota:

Primorje – Olimpija 0:2 (Gorenc 59., Bešir 79.)

Maribor – Kalcer Radomlje (17.30)

nedelja:

Koper – Mura (15.00)

Bravo Big Bang– Celje (17.30)