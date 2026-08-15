Večni derbi brez zmagovalca, Celjska evropska generalka je uspela

Nogometaši ljubljanske Olimpije in Maribora so v 5. krogu Prve lige Telemach igrali prvega od štirih večnih derbijev nove sezone. Ta se je končal z 1:1. Na večni derbi je z boljšo popotnico in z vodilnega položaja prišel še neporaženi Maribor, medtem ko je bila Olimpija v rezultatski krizi s tremi porazi s prvih štirih tekem in z drugimi težavami, na katere so z vzkliki in transparenti proti vodstvu kluba predvsem v prvem polčasu opozarjali domači navijači Green Dragons.

Obračun pa se je glede na prikazano kar pravično končal brez zmagovalca, tako da je Maribor, ta ni slavil na zadnjih petih večnih derbijih, vsaj začasno zadržal prvo mesto na lestvici, ljubljanska zasedba pa je po osvojitvi četrte točke še v spodnjem delu lestvice.

Olimpija je v četrti minuti po napaki Žana Karničnika zahtevala enajstmetrovko, a do nje ni prišlo, v 12. minuti je Dino Kojić meril malce previsoko z roba kazenskega prostora, tri minute pozneje pa je s podobnega položaja Kristjan Bendra žogo poslal v naročje Ažbeta Juga. Mariborčani, ki so bili v prvih 20 minutah manj konkretni, so prvi nevarnejši strel sprožili v 25. minuti, v tem obdobju so tudi imeli rahlo terensko pobudo, prihajali v kazenski prostor, a prave zadnje podaje ni bilo.

Jo je pa po pol ure poslal kar domači vratar Matevž Vidovšek Janu Mlakarju, ki pa je bil na srečo domače vrste s hrbtom obrnjen proti golu in ni unovčil vratarjeve napake. V 36. minuti je pri Mariboru streljal Karničnik, a tudi on malce previsoko, po dobrih 40 minutah pa je prišlo do prve prekinitve, ko sta obe navijaški skupini začeli metati pirotehnična sredstva na igrišče in tribune. Tekma se je po nekaj minutah nadaljevala, v sodniškem dodatku pa je domača vrsta povedla.

Po podaji Dimitarja Mitrovskega v kazenski prostor se je pred Jugom dobro znašel Jošt Urbančič in dosegel svoj drugi gol v sezoni, ta je bil tudi šele drugi ljubljanske ekipe v tem delu sezone. Še pred odhodom na odmor je na drugi strani poskusil še Isaac Tshipamba, a žogo iz bližine malce z desne strani poslal čez gol.

V 48. minuti je nevarneje pri Mariboru streljal Žiga Repas, ki je neoviran z roba kazenskega prostora žogo poslal malo mimo vrat, sicer pa je Olimpija umirila Mariborov nalet iz uvoda drugega polčasa. Maribor je imel terensko pobudo v lovu na izenačenje, posebej nevaren pa ni bil vse do 85. minute, ko so Štajerci prek Nejca Viherja poslali žogo za hrbet ljubljanske obrambe, Luka Zahović pa je rutinirano ugnal Vidovška za 1:1.

Celjani rutinirano v Lendavi

Celjski trener Vitor Campelos je tekmo začel s številnimi rezervisti, ki pa so se imenitno znašli. Evropska generalka je uspela. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nogometaši Celja so uspešno opravili prvo preizkušnjo po zgodovinskem evropskem dosežku sredi tedna. Z močno spremenjeno postavo v primerjavi s tekmo proti Araratu so v Lendavi premagali Nafto s 3:1. Za Celjane je bila to druga zmaga v štirih nastopih v prvi ligi Telemach, Nafta pa kljub drugemu porazu v petih tekmah ostaja v zgornjem delu razpredelnice.

Strateg Celja Vitor Campelos je tekmo v Športnem parku začel le z dvema igralcema, ki sta bila v prvi postavi torkove tekme proti armenski zasedbi na štadionu Z'dežele, tudi rezervisti pa se tekmo odlično odprli. Po 150 sekundah igre je Veton Tusha pospravil odbitek vratarja v mrežo Nafte.

Dobrih deset minut kasneje, potem ko so domači prek Amadeja Maroše in Luke Pihlerja zapravili zreli priložnosti za izenačenje, je bilo že 2:0. Napako Kimija Lavrenčića je na drugi strani igrišča izkoristil Yaya Dukuly, ki je natančno matiral Lucasa Erjavška.

Zgodnje vodstvo je uspavalo goste, Nafta pa je hrabro krenila v napad in po dobre pol ure igre zmanjšala zaostanek. Žogo s kota je z glavo v mrežo Celja za svoj prvi zadetek v Prvi ligi Telemach preusmeril Luka Poredoš. Celje, ki ga v sredo v Bratislavi čaka prva tekma s Slovanom za uvrstitev v evropsko ligo prvakov, je bilo v drugem polčasu bolj previdno.

Nafta je bila nevarna le v 60. minuti, ko je Žiga Frelih ukrotil strel Josipa Ivana Zorice, v 69. minuti po zadetku Marka Zabukovnika za 3:1 pa je bilo vprašanje zmagovalca več ali manj odločeno. Nafta bo v 6. krogu v petek gostovala pri Olimpiji, Celje pa je tekmo z Radomljami prestavilo zaradi nastopanja v tekmovanju Uefa.

1. SNL, 5. kolo:

Sobota:

Nafta – Celje 1:3 (Poredoš 33.; Tusha 3., Dukuly 17., Zabukovnik 69.)

Olimpija – Maribor 1:1 (Urbančič 45.; Zahović 85.)

Nedelja:

Radomlje – Aluminij (17.30)

Grosuplje – Mura (18.00)

Koper – Bravo (20.15)