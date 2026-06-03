Prva poletna okrepitev Uniteda je odlična novica za Benjamina Šeška

Manchester United je po poročanju britanskih medijev dosegel dogovor z Atalanto za prihod brazilskega vezista Edersona, ki naj bi postal prva okrepitev novega obdobja pod vodstvom Michaela Carricka. Posel naj bi bil vreden 40,5 milijona evrov, z dodatki pa bi lahko zrasel na 45 milijonov evrov. Prestop mora biti še formalno zaključen z zdravniškim pregledom.

Šestindvajsetletni Brazilec naj bi z Unitedom podpisal pogodbo do leta 2030, z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Na Old Traffordu bo zapolnil vrzel po odhodu Casemira, ki se mu je iztekla pogodba, hkrati pa Carricku ponudil več možnbosti v zvezni vrsti.

Ederson je v Atalanti zrasel v enega najbolj zanesljivih vezistov v serie A. Odlikujejo ga fizična moč, delavnost, igra v obe smeri in sposobnost, da iz sredine igrišča hitro poveže obrambo z napadom. Prav ta del igre bo za United pomemben tudi zaradi Benjamina Šeška, ki bo v novi sezoni potreboval kakovostno oskrbo z žogami iz zvezne vrste.

Benjamin Šeško bo potreboval dobre podaje soigralcev, da še obogati letošnji strelski izkupiček. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Slovenski napadalec bi lahko od prihoda Brazilca neposredno pridobil. Ederson ni klasični organizator igre, vendar s svojo agresivnostjo, prenašanjem žoge in hitrimi podajami v globino odpira prostor za napadalce.

Prestop potrjuje, da želi Carrick najprej utrditi sredino igrišča. United se je po poročanju Guardiana in Timesa za Edersona odločil tudi zaradi njegovih izkušenj v evropskih tekmovanjih, saj je bil del Atalantine ekipe, ki je leta 2024 osvojila evropsko ligo, v minuli sezoni je igral v ligi prvakov.