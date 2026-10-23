Bogati Salzburg odprl pogled tudi proti evropski pomladi

Prvi gol, kar dva, prva točka (2:2), niso bile daleč niti tri, končno pa tudi predstava, ki je bila večji del minule sezone zaščitni znak slovenskih nogometnih prvakov. To so sinoči na tretji tekmi evropske lige proti uglednemu avstrijskemu velikanu Salzburgu svojim navijačem ponudili Celjani, ki so bili dvakrat v zaostanku, a so tekmece z goloma Blaža Kramerja, njegovim prvim v celjskem dresu, in Armandasa Kučysa v zadnji minuti, Litovčevim prvim po 22. juliju, ujeli. Zgodovinski dosežek Celjanom s tekmovalnega zornega kota res ni prinesel prav veliko, a je pogled na lestvico lepši, ker niso več na dnu in brez ene same točke. Po treh tekmah sta za slovenskimi šampioni tudi velikana, nekoč evropska klubska prvaka, Marseille in Celtic. Blaž Kramer (desno) je dočakal prvi gol v celjskem ...