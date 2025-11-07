  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Prva v Fazaneriji, zvečer še v Stožicah

    Uvodni današnji tekmi 15. kola 1. SNL prinašata negotovost, Mura gosti Koper, Olimpija pa Primorje. Zadnje dejanje kola bo nedeljski derbi v Celju.
    Koprčani v Fazanerijji,  Ljubljančani v Stožicah danes lovijo novi prvenstveni zmagi. FOTO: Aleksander Golob
    Koprčani v Fazanerijji,  Ljubljančani v Stožicah danes lovijo novi prvenstveni zmagi. FOTO: Aleksander Golob
    Š. R.
    7. 11. 2025 | 16:30
    3:09
    Po še enem imenitnem evropskem večeru v Celju, se bo že danes nadaljeval prvoligaški nogometni ples z uvodnima tekmama 15. kola v Murski Soboti in Kopru. V prvi današnji tekmi v Fazaneriji bodo Sobočani iskali pot do zmage, ki jih bo peljala proti varnemu območju na lestvici, Koprčani želijo ohraniti stik z vrhom. V zadnjih treh tekmah so osvojili sedem točk, domači črno-beli v devetih le osem.

    Federico Bessone upa, da b o Olimpiji steklo še pred drugim delom sezone. FOTO: Sportida 
    Federico Bessone upa, da b o Olimpiji steklo še pred drugim delom sezone. FOTO: Sportida 

    Do konca jesenskega dela prvenstva so še štirje krogi, v katerih se bodo postavljali temelji za drugi del sezone.  V Stožicah, kjer bo Olimpija gostila Primorje, se je že začela obnova, v Ajdovščini je na vidiku konec zelo uspešnega vodenja trenerja Milana Anđelkovića. Zeleno-beli in rdeče-črni so v podobni kaši, nikakor ne morejo povezati dveh zmag. Za ljubljanskega trenerja Federica Bessoneja in vodilne može kluba je v ospredju postavljanje bolj trdnih temeljev, ki bodo zagotovili stabilnejši in uspešnejši drugi del sezone. Tekma z Ajdovci je pomembna tudi zaradi naslednje tekme, ki bo po reprezentančnem odmoru. V Ljudskem vrtu bo drugi letošnji veliki derbi. 

    Mariborčani so po zmagi v derbiju proti Bravu dobili krila. V soboto bodo v gosteh pri Radomljanih sicer igrali brez kaznovanega prvega strelca Benjamina Tetteha, toda vijolični imajo na voljo novega močnega aduta v 21-letnem Ekvadorcu Óscarju Zambranu. Po profilu zadnji zvezni igralec je veljal za velikega upa, saj so zanj zanimali tudi pri Ajaxu in Manchester Unitedu. Zaradi dopinga je bil v suspenzu, v minuli sezoni je igralk za Hull, ki je v lasti mariborskega vlagatelja Adžun Ilidžalija.

    Óscar Zambrano je novi adut Mariborčanov. FOTO: Facebook
    Óscar Zambrano je novi adut Mariborčanov. FOTO: Facebook

    Vznemirljiv dvoboj se obeta tudi v Kidričevem, kjer zadnjeuvrščeni Domžalčani upajo, da bodo izboljšali svoj položaj za prvoligaški obstanek. 

    Derbi kola bo v Celju. Od naporne evropske tekme in veličastne zmage utrujeni Celjani so idealen plen za tekmovalne Šiškarje. Celjski trener Albert Riera potrebuje pomoč rezervistov, nekoč najboljšega igralca 1. SNL Rudija Požega Vancaša, bivšega ostrostrelca Brava Mateja Poplatnika, Vitalija Lisakoviča, Andreja Kotnika ...

    Prva liga Telemach, 15. kolo:

    petek

    Mura – Koper (17.30)

    Olimpija – Primorje (20.15)

    sobota

    Aluminij – Domžale (15.00)

    Kalcer Radomlje – Maribor (17.30)

    nedelja

    Celje – Bravo (17.30)

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Koga lahko premaga Olimpija?

    Prvoligaški nogometni konec tedna se bo začel drevi s tekmama 15. kola v Murski Soboti in Stožicah. Posladek v nedeljo v Celju. Nadaljevanje čez dva tedna.
    Gorazd Nejedly 7. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Strelski dvoboj

    Benjamin Tetteh vrgel rokavicu Franku Kovačeviću

    V 14. kolu 1. SNL se je zaostrila bitka za najboljšega strelca. Ganec je zabil dva gola in izzval Hrvata, ki je dosegel enega za vodstvo v golih z 11:10.
    2. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Nogomet
    SNL

    Koper spravil na kolena tudi Olimpijo, za konec neodločeno v Domžalah

    Najboljši nogometaši v slovenskem prvenstvu igrajo tekme 14. kola, zmagali Celje, Maribor, Koper in Radomlje.
    1. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Prva liga TelemachCeljeOlimpija15. koloMariborMuraBravo

    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Bratislava: Zakaj je Bajrić vedno tiho?

    Slovenski nogometaš Kenan Bajrić je vodilni igralec bratislavskega Slovana, preseneča pa, da v hierarhiji moštva nima bolj vidne vloge.
    7. 11. 2025 | 16:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Prva v Fazaneriji, zvečer še v Stožicah

    Uvodni današnji tekmi 15. kola 1. SNL prinašata negotovost, Mura gosti Koper, Olimpija pa Primorje. Zadnje dejanje kola bo nedeljski derbi v Celju.
    7. 11. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po razkritju nepooblaščenega dostopa

    Odstopila je generalna direktorica uprave za varno hrano

    Novica o odstopu Vide Znoj sledi razkritju nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave, ki jo vodi.
    7. 11. 2025 | 16:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Celje

    Valerij Kolotilo: Svoje življenje vidim v Sloveniji, zgradil bi nekaj velikega

    Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je spregovoril o življenju v Sloveniji in načrtih za prihodnost. Govoril je tudi o Albertu Rieri in Franku Kovačeviću.
    7. 11. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rezultati obdukcije

    Pes v Bohinju poginil zaradi zaužitja kamenčkov

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov zato poziva k previdnosti.
    7. 11. 2025 | 16:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
