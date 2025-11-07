Prva v Fazaneriji, zvečer še v Stožicah

Po še enem imenitnem evropskem večeru v Celju, se bo že danes nadaljeval prvoligaški nogometni ples z uvodnima tekmama 15. kola v Murski Soboti in Kopru. V prvi današnji tekmi v Fazaneriji bodo Sobočani iskali pot do zmage, ki jih bo peljala proti varnemu območju na lestvici, Koprčani želijo ohraniti stik z vrhom. V zadnjih treh tekmah so osvojili sedem točk, domači črno-beli v devetih le osem.

Federico Bessone upa, da b o Olimpiji steklo še pred drugim delom sezone. FOTO: Sportida

Do konca jesenskega dela prvenstva so še štirje krogi, v katerih se bodo postavljali temelji za drugi del sezone. V Stožicah, kjer bo Olimpija gostila Primorje, se je že začela obnova, v Ajdovščini je na vidiku konec zelo uspešnega vodenja trenerja Milana Anđelkovića. Zeleno-beli in rdeče-črni so v podobni kaši, nikakor ne morejo povezati dveh zmag. Za ljubljanskega trenerja Federica Bessoneja in vodilne može kluba je v ospredju postavljanje bolj trdnih temeljev, ki bodo zagotovili stabilnejši in uspešnejši drugi del sezone. Tekma z Ajdovci je pomembna tudi zaradi naslednje tekme, ki bo po reprezentančnem odmoru. V Ljudskem vrtu bo drugi letošnji veliki derbi.

Mariborčani so po zmagi v derbiju proti Bravu dobili krila. V soboto bodo v gosteh pri Radomljanih sicer igrali brez kaznovanega prvega strelca Benjamina Tetteha, toda vijolični imajo na voljo novega močnega aduta v 21-letnem Ekvadorcu Óscarju Zambranu. Po profilu zadnji zvezni igralec je veljal za velikega upa, saj so zanj zanimali tudi pri Ajaxu in Manchester Unitedu. Zaradi dopinga je bil v suspenzu, v minuli sezoni je igralk za Hull, ki je v lasti mariborskega vlagatelja Adžun Ilidžalija.

Óscar Zambrano je novi adut Mariborčanov. FOTO: Facebook

Vznemirljiv dvoboj se obeta tudi v Kidričevem, kjer zadnjeuvrščeni Domžalčani upajo, da bodo izboljšali svoj položaj za prvoligaški obstanek.

Derbi kola bo v Celju. Od naporne evropske tekme in veličastne zmage utrujeni Celjani so idealen plen za tekmovalne Šiškarje. Celjski trener Albert Riera potrebuje pomoč rezervistov, nekoč najboljšega igralca 1. SNL Rudija Požega Vancaša, bivšega ostrostrelca Brava Mateja Poplatnika, Vitalija Lisakoviča, Andreja Kotnika ...

Prva liga Telemach, 15. kolo:

petek

Mura – Koper (17.30)

Olimpija – Primorje (20.15)

sobota

Aluminij – Domžale (15.00)

Kalcer Radomlje – Maribor (17.30)

nedelja

Celje – Bravo (17.30)