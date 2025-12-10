Prva ženska direktorica v nemški nogometni ligi bo vodila nekdanji Šeškov klub

Nemški nogometni prvoligaš iz Leipziga je za novo izvršno direktorico kluba imenoval 59-letno Švicarko Tatjano Haenni, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa. Tako bo prvič v zgodovini nemškega nogometa najvišji položaj v klubu namenjen ženski.

Švicarka bo z delom začela v januarju, hkrati pa bo vodila tudi upravni odbor kluba, ki je bil ustanovljen 2009, sedem let kasneje pa se je že uvrstil v elitno bundesligo. Za Leipzig od leta 2017 igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, med letoma 2023 in 2025 pa je barve tega kluba zastopal tudi zdajšnji reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, preden je letos poleti prestopil v angleški Manchester United.

»Komaj čakam, da se januarja pridružim Leipzigu in skupaj z vsemi v klubu nadaljujemo delo po zastavljeni poti ter izpolnimo naša velika pričakovanja,« je med drugim dejala Haennijeva, ki je odigrala 23 tekem za švicarsko reprezentanco.

Po koncu igralske kariere je opravljala več funkcij pri mednarodni zvezi (Fifa), evropski zvezi (Uefa) ter švicarski zvezi (SFV).