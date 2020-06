Zagreb - Nogometna Slovenija ob tem koncu tedna končno spet uživa. Ni še sicer popolnega veselja, saj je prvoligaški ples po domala treh mesecih oživel brez občinstva na tribunah, vseeno pa je med vrnitvijo k običajnemu življenjskemu vsakdanu pomembno tudi spoznanje o navzočnosti vrhunskega športa.



Slovensko prvenstvo se tako nadaljuje, na sosednjem Hrvaškem, zaenkrat prav tako brez gledalcev, so štartali prejšnji teden. Pisali smo o silno razburljivem dvoboju polfinala pokala med Rijeko in Osijekom ter zmago za zasedbo iz Kvarnerskega zaliva pod trenerskim vodstvom Celjana Simona Rožmana. Pod drobnogledom pa je bil tokrat še en stari znanec nogometnih krogov v mestu ob Savinji – Igor Jovičević.



Zagrebčan, star 46 let, je namreč v sezoni 2016/17 vodil celjske nogometaše, nato je svojo trenersko pot nadaljeval pri domačem Dinamu, tam so ga letos v drugi polovici ustoliliči za naslednika uspešnega trenerja Nenada Bjelice. Zanimivo, prav v dneh, ko so slovenski prvaki v Mariboru dobili novega trenerja Sergeja Jakirovića, so tudi v Maksimirju izbrali prvega moža stroke.



Uvodno nalogo, večerno sobotno gostovanje v Varaždinu, je ob zmagi s 3:1 opravil uspešno. Tudi dan pozneje so ga odmevi med množico privržencev Dinamove modre barve razveselili. »Zame je bil ta varaždinski večer res poseben. Sicer pa: prva zmaga je kot prva ljubezen! Za vedno si jo ohraniš v spominu,« je povedal po tekmi, katere junak je bil z golom in asistenco kapetan modrih Arijan Ademi.