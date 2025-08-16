  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Prva zmaga Mure, Domžale tonejo vse nižje

    Najboljši nogometni klubi v Sloveniji igrajo tekme 5. kola državnega prvenstva, vrhunec bo nedeljski derbi v Stožicah.
    Nogometaši Olimpije bodo v nedeljskem derbiju kola gostili Koper. FOTO: Leon Vidic
    Nogometaši Olimpije bodo v nedeljskem derbiju kola gostili Koper. FOTO: Leon Vidic
    Š. R., STA
    16. 8. 2025 | 19:45
    16. 8. 2025 | 20:01
    1:24
    Najboljši nogometni klubi v Sloveniji igrajo tekme 5. kola državnega prvenstva. Potem ko so Radomljani v petek premagali Ajdovce s 3:1, sobota prinaša še tekmi v Murski Soboti, ki je pripadla Muri, in Mariboru, kjer gostujejo Šiškarji.

    V Fazaneriji sta se srečali ekipi, ki v tej sezoni še nista vpisali zmage. Tokrat pa je okrepljena domača zasedba, v zadnjih dneh so prišli še Roman Pasevič, Žan Flis in stari ljubljenec soboškega občinstva Luka Bobičanec, prevladovala večino tekme in povsem zasluženo prejšnji točki na lestvici dodala še tri. Domžale so doživele še peti poraz.

    Prva liga Telemach, 5. kolo:
    Kalcer Radomlje – Primorje 3:1 (400; Malenšek 73. 76., Martinčič 81.; Zavnik 70.)
    Mura – Domžale 3:0 (2000; Bobičanec 8., Vizinger 48., Pasević 92.)
    Maribor – Bravo (sobota, 20.15)
    Aluminij – Celje (nedelja, 17.30)
    Olimpija – Koper (20.15)

    Vrh na Aljaski

    Napredek pri pogovorih, a ključna vprašanja ostajajo odprta

    Trump je napovedal, da bo po koncu vrha poklical Zelenskega in evropske voditelje ter jih seznanil z izidi pogovorov.
    15. 8. 2025 | 14:48
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Vrh Trump-Putin

    Na Aljaski brez dogovora, Zelenski v ponedeljek potuje v Washington (VIDEO)

    Trump zagovarja mirovni sporazum, ne le prekinitve ognja. Razprav o tristranskem srečanju ni bilo, pravi Ušakov. Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo.
    16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    1. SNLPrva liga TelemachNŠ MuraNK DomžaleNK RadomljeNK Bravo

