Prva zmaga Mure, Domžale tonejo vse nižje

Najboljši nogometni klubi v Sloveniji igrajo tekme 5. kola državnega prvenstva. Potem ko so Radomljani v petek premagali Ajdovce s 3:1, sobota prinaša še tekmi v Murski Soboti, ki je pripadla Muri, in Mariboru, kjer gostujejo Šiškarji.

V Fazaneriji sta se srečali ekipi, ki v tej sezoni še nista vpisali zmage. Tokrat pa je okrepljena domača zasedba, v zadnjih dneh so prišli še Roman Pasevič, Žan Flis in stari ljubljenec soboškega občinstva Luka Bobičanec, prevladovala večino tekme in povsem zasluženo prejšnji točki na lestvici dodala še tri. Domžale so doživele še peti poraz.