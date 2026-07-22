Prvaki doma začeli smešno, v Albaniji morajo uspešno

Predverje lige prvakov ima slovenski nogometni prvak odprto na stežaj, saj je žreb tekmeca v 3. krogu kvalifikacij Celju namenil zmagovalca dvoboja Ararat – Shamrock Rovers. Celjani, ki so bili med postavljenimi klubi, pa so na včerajšnji poti proti Rrogožini v glavnem vrteli »film« s srečnim koncem v dvoboju proti albanskemu prvaku Egnatii. Le prek lanskoletnega nasprotnika Olimpije bo Celjane zapeljala do naslednjega »idealnega« tekmeca, zato je zelo pomembno, da bodo pred bučnimi domačimi navijači že po današnjih prvih 90 minutah bitke, ki se bo začela ob 21. uri pod dirigentsko palico turškega sodnika Atille Karaoğlanoma, jasno in odločno postavili tekmece pred misijo nemogoče.