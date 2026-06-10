Prvaki iz Brava pripeljali Matica Ivanška

Nogometni klub Celje je sporočil, da je novi član ekipe Matic Ivanšek, ki se mu je iztekla pogodba z ljubljanskim Bravom. Enaindvajsetletni nogometaš, ki lahko igra na položaju bočnega branilca in krilnega napadalca, je z grofi sklenil triletno pogodbo do konca sezone 2028/29.

Ivanšek je prve minute v članskem nogometu vknjižil že v sezoni 2021/22, ko je v 2. SNL zaigral za Triglav. Nato se je preselil v Olimpijo, kjer je kot član mladinske selekcije v sezoni 2022/23 dosegel 11 zadetkov, od tam pa prestopil k Bravu.

Za Šiškarje je v zadnjih treh sezonah zbral 99 nastopov v vseh tekmovanjih in zbral 18 zadetkov in 7 asistenc.

Ivanšek je tudi mladi reprezentant Slovenije, za katero je v kvalifikacijah za EP 2027 zaigral na dveh obračunih, kot nogometaš, rojen leta 2004, pa ponuja dodatno možnost trenerju Vitorju Campelosu za izpolnjevanje kvote mladega nogometaša v začetni enajsterici.