Prvenstva Brazilije, BiH in Avstralije v primežu koronavirusa

V Braziliji slabe razmere za vse

Bošnjaki veljajo za strastne nogometne navijače, gotovo pogrešajo nogometno igro. FOTO: Dado Ruvic/Reuters



Avstralci zaprli tudi letališče v Melbournu

Pandemija novega koronavirusa še naprej kroji usodo nogometnih prvenstev. V Braziliji, drugi državi na svetu z najslabšo epidemiološko sliko, naj bi se prvenstvo nadaljevalo 9. avgusta. V BiH se sprašujejo, ali je smotrno začeti novo sezono 1. avgusta, v Avstraliji, kjer naj bi se prvenstvo nadaljevalo naslednji teden, pa imajo težave s potovanji.Čeprav ima Brazilija že 1,6 milijona okuženih z novim koronavirusom in preko 65.000 smrti, je tamkajšnja nogometna zveza sporočila, da se bo prvenstvo nadaljevalo 9. avgusta. Novica je razburila tako splošno kot športno javnost. Guverner Sao Paulase je odzval med prvimi in zatrdil, da ekipe iz njegove zvezne države ne bodo sodelovale v nadaljevanju prvenstva. Razlog je namreč prvenstvo paulista, ki poteka v tej zvezni državi in ki do 9. avgusta ne bo končano. Prvenstvo paulista, v katerem tekmuje pet ekip iz prve lige in štiri iz druge, je v deželi petkratnih svetovnih prvakov drugo najpomembnejše tekmovanje za elitno serie A.V BiH je zaradi porasta okužb v nevarnosti začetek nove nogometne sezone, ki je predviden 1. avgusta. Predsednik tekmovalne komisije pri tamkajšnji zvezije že napovedal možnost prestavitve začetka premijer lige. Pred dvema dnevoma so iz nogometnega kluba Mladost iz Doboja sporočili, da je bilo na testiranjih pozitivnih deset igralcev in dva trenerja. Devet jih je v bolnišnici v Zenici, trije pa so v domači karanteni. Pred tem so o okužbah poročali tudi iz Zrinjskega in Veleža.V Avstraliji je zaplet povzročila megla. Zaradi nje so namreč zaprli letališče v Melbournu in trije klubi iz tega mesta niso mogli pred zaprtjem petmilijonskega mesta odpotovati v Novi Južni Wales, kjer se bo A-league nadaljevala naslednji teden. Rok do karantene mesta so nogometaši zamudili za nekaj ur in ostali ujeti v Melbournu. Nogometna zveza je zato že napovedala, da bo preučila možnosti prestavitve tekem klubov iz Melbourna, hkrati pa potrdila, da se bo prvenstvo ne glede na zaplet nadaljevalo po programu.