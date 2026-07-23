Prvi argentinski skesanec: To ni opravičilo. Moral bi ravnati drugače

Dogodki po finalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu še zlepa niso pozabljeni. Mednarodna nogometna zveza je že uvedla disciplinski postopek proti argentinski reprezentanci.

Čeprav se je domala ves svet zgrozil nad vedenjem poražencev, Lionel Messi in druščina niso pokazali niti ščepec obžalovanja. Toda ...

Pomočnik argentinskega selektorja Roberto Ayala je prvič javno spregovoril o incidentih po finalu svetovnega prvenstva in porazu proti Španiji. Televizijski posnetki so razkrili, da je med prerivanjem prijel Erica Garcío za vrat, nato pa je bilo videti, kot da je udaril Danija Olma.

»Seveda mi je žal. Zaradi položaja, ki ga opravljam, si ne bi smel dovoliti, da bi čustva ali besede tekmecev vplivale na moje ravnanje,« je za Valencia Capital Radio povedal nekdanji argentinski reprezentant. Prvi skesanec iz argentinskega tabora je tudi zavrnil očitke, da je udaril Olma.

»To je bil bolj odriv kot udarec, nikakor pa ne udarec, kot se zdaj govori. Šlo je za odziv na nekaj, kar mi je rekel. Če ga bom srečal, se mu bom opravičil.« Ayala je rekel, da je želel predvsem umiriti razmere.

»Ko se je tekma končala, sem videl prerivanje na sredini igrišča. Stekli smo tja, da bi zaščitili in umirili naše igralce, potem pa se je vse razvilo tako, kot se je. To nismo mi,« je bil pomirljiv in dodal: »Odgovornost sprejemam. Želel sem ločiti igralce, vendar so bila čustva v tistem trenutku zelo močna. To ni opravičilo. Glede na svojo vlogo bi moral ravnati drugače, ne glede na to, kaj se dogaja okoli mene.«