Prvi bi se moral opravičiti Messi, med izbranci tudi Zahović

Nogometna zgodba tedna prihaja iz Londona, kjer so podelili nagrade za najboljše akterje v letu 2026. Harry Kane bi se moral po mnenju nekaterih opravičiti, ker je prejel zlato žogo in ker je nista prejela marketinška favorita Kylian Mbappe in Lamine Yamal. Kane namreč ni osvojil mundiala, ni osvojil lige prvakov, ni ga bilo niti v nobenem od teh finalov. »Obtožnica« s spletnih forumov je dolga – le 73 doseženih golov Kana na 65 tekmah je vanjo nekoliko težje spraviti. Če je to res »najslabša zlata žoga v zgodovini«, bi bilo pred izrekom sodbe vendarle nujno odpreti arhiv prireditve za leto 2010. O tem več pozneje.

Merila za izbor najboljšega nogometaša so relativno ohlapna in subjektivna. Prvič, če je merilo največ doseženih golov, je Kane odličen odgovor. Drugič, če govorimo o osvojenih lovorikah, bi moral zmagati zapostavljeni Fabian Ruiz, evropski klubski prvak s PSG in svetovni prvak s Španijo. Tretjič, je merilo najvišja hitrost? Potem naj prejme zlato žogo norveški nogometaš Sondre Brunstad Fet (Bodø/Glimt), ki je na tekmi lige prvakov zmogel hitrost 37,9 km/h! Ali pa naj prejme nagrado najlepši – tudi pri 51 letih bi jo dobil David Beckham.