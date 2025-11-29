Prvi evropski poraz opozoril Celjane, kako lahko so ranljivi

Prvi poraz z nekaj smole celjskih nogometašev v konferenčni ligi v Olomoucu proti Sigmi (1:2) ni vplival na njihov položaj na lestvici (3.). A je morda prižgal oranžno luč v taboru vodilnega moštva v 1. SNL in obudil upanje tekmecev. Nepredvidljivi in ambiciozni Koprčani bodo v zadnji tekmi 17. kola prvi, ki bodo preizkusili trdnost Celjanov. Uvodno dejanje kola je bilo že včeraj v Kidričevem, prvo današnje v Murski Soboti pa že ponuja bitko »na nož«. V Fazaneriji bodo gostovali Mariborčani. Nogometaši Olimpije bodo gostili Radomljane, jutri bo še drugi dvoboj Ljubljanske kotline v Domžalah.

Murska Sobota: Mura – Maribor (sodnik Aleksandar Matković): Gostitelji so na repu lestvice, Mariborčani izgubljajo »ritem« za Celjani, za vrat jim dihajo Koprčani. V poškodbah zvezdnikov je 1:1, Luka Bobičanec je domači »ranjenec«, Benjamin Tetteh pa gostujoči. Za vijolični trenerski štab je dodatna težava odsotnost Sheyija Oja. Zakaj? Ker se je trener Feđa Dudić prehitro odrekel Gregorju Sikošku in ostal brez levega bočnega branilca.

Ljubljana: Olimpija – Kalcer Radomlje (Bojan Mertik): Radomlje pred Olimpijo, tudi to je SNL. Derbi v Ljudskem vrtu je znova (ne prvič v sezoni) razkril, da Ljubljančani kljub vsemu premorejo dovolj kakovosti za vrh, manjkajo le podrobnosti. V igralcu ali dveh in v – redu.

Celje: Celje – Koper (Rade Obrenović): Sigma je koprskemu trenerju Zoranu Zeljkoviću pokazala, kako izkoristiti celjsko utrujenost ob koncu še vedno imenitnega prvega dela sezone. Koper je v odličnem obdobju, a vseeno bodo Albert Riera in Celjani tisti, ki bodo na igrišču narekovali, v katero smer bo šel derbi. Po vsej verjetnosti bo minil brez prvega strelca Franka Kovačevića,