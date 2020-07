Prvi izziv za Manchester City, aktivni tudi Kurtić, Majer in Šporar

Majer v boj za obstanek na jugu Italije

Juventus gostuje pri Sassuolu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Šporar v derbi s Portom šele ob 22.30

Nogometaše Sportinga čaka derbi kola s Portom. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP



Popovićevi se bodo reševali proti Mevlji in soigralcem

V Angliji igrajo tekme 36. kola (od 38), v ospredju pa je boj za položaje, ki vodijo v ligo prvakov 2020/21. Prvi vozovnici sta si zagotovila prvakin, blizu izpolnitve cilja je tudi Chelsea, za četrto mesto se potegujejoin. Tudi zavoljo tega bo drevi pod kupo predvsem gostovanje slednjega v Burnleyju, ki navidez ne »potrebuje« točk.Italijani igrajo tekme 33. kola (od 38), pri čemer je odprla kolo Atalanta, ki je brez pomoči Josipa Iličića zmlela moštvo iz sosednje Brescie. Danes bodo igrali še več zanimivih tekem, med drugimi bodo prišli na svoj račun tudi navijači Juventusa in Lazia, srdito bitko za obstanek pa bo na jugu Italije bil Lecce, v majici katerega igra slovenski reprezentant. Parma () bo gostovala pri razigranem Milanu.Rusi igrajo tekme predzadnjega kola. Aktiven je bil tudi slovenski reprezentant. Krilja Sovjetov so doma gostila Krasnodar in le remizirala, kar pomeni, da se bodo morala pred izpadom v 2. ligo reševati naslednjo sredo, ko prihaja v Samaro Soči, klub, za katerega igra še en slovenski legionar. Morda tudi zmaga ne bo dovolj za klub iz Samare.