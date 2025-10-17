Prvi kosovski zvezdnik že zagrozil Sloveniji

Kosovski nogometni zvezdnik Vedat Muriqi je v pogovoru za podkast Nogometne zveze Kosova poudaril, da bo tamkajšnja reprezentanca novembra z veliko vnemo pristopila k odločilnima tekmama proti Sloveniji in Švici (15. in 18. november) v boju za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi.

»Verjamem, da bomo prišli z izjemno motivacijo in evforijo, kar nam bo v teh dveh tekmah zelo pomagalo. Z zmagama proti Sloveniji in Švici se lahko neposredno uvrstimo na svetovno prvenstvo v Ameriko. Najprej moramo zmagati v Ljubljani,« je napovedal Muriqi.

Spodrsljaj v Prištini

Napadalec iz Prizrena, ki igra za špansko Mallorco, se je dotaknil nedavne zmage nad Švedsko. Kot je dejal, gre za enega največjih uspehov kosovske reprezentance. »To, kar smo naredili proti Švedski, je bil izjemen dosežek. Po mojem mnenju ima Švedska trenutno najboljšo reprezentanco v svoji zgodovini. V Mallorci so mi številni soigralci čestitali in priznali, da niso pričakovali takšnega uspeha Kosova,« je povedal 30-letni napadalec.

Muriqi je v nadaljevanju govoril tudi o prihodnosti ekipe in poudaril pomen mlajše generacije napadalcev. »Verjamem, da bosta Albion Rrahmani in Fisnik Asllani v prihodnjih letih nosilca našega napada,« je dodal tudi o dveh soigralcih, ki bosta ogrožala vrata Jana Oblaka tudi v Stožicah.

Kosovo bo v novembrskem ciklu kvalifikacij najprej gostovalo v Ljubljani, nato se bo doma pomerilo s Švico. Spomnimo, Slovenija ga je v ciklusu kvalifikacij za SP 2026 najmočneje polomila prav v Prištini (0:0), kjer je bila glede na videno najbližje zmagi. Vrstni red: Švica 10, Kosovo 7, Slovenija 3, Švedska 1.