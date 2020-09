Prvi mož Bavarske svari navijače: Ne hodite na Madžarsko

Privrženci Bayerna so se po dolgem prisilnem postu obiskovanja nogometnih tekem veselili možnosti ogleda prihajajoče četrtkove predstave v Budimpešti za evropski superpokal. Njihovi ljubljenci, nazadnje zmagovalci lige prvakov, se bodo namreč ob 21. uri, pomerili s Sevillo, najboljšo v zadnji sezoni evropske lige, na osrednjem štadionu naše vzhodne soseščine pa bodo ob zmogljivosti 60.000 gledalcev prireditelji pod streho Uefe dovolili vstop 20.000 obiskovalcem.



Oba kluba sta tako dobila po 3000 vstopnic, žreb je nato določil njihove lastnike. Precej več zanimanja za ogled tekme, kar še zdaleč ne preseneča, je v Münchnu, Bayernova armada navijačev je zelo številčna, tudi na Madžarskem, Markus Söder, ministrski predsednik Bavarske, pa ob odhodu številnih someščanov na prizorišče tekme ne skriva zaskrbljenosti. »Zdaj res ne potrebujemo nogometnega Ischgla,« je sporočil in tako v mislih znano avstrijsko smučarsko središče, od koder so se v prvih dneh marca številni nemški turisti vrnili s koronavirusom: »Kolikor vem, bo vsaj dva tisoč navijačev iz Münchna odšlo v Budimpešto, povrh je zdaj Madžarska na seznamu tistih dežel, kjer virus razsaja kar agresivno. Ne vem, ampak položil bi na srce navijačem, naj še enkrat razmislijo o tej poti, tekma za superpokal vendarle ni tista odločilna v sezoni ...«



Ob tem pa se je oglasil tudi Karl-Heinz Rummenigge, prvi mož Bayerna, in poudaril, da so pri Uefi zelo temeljito pristopili tej odločitvi, prav končni organizacijski razplet, seveda tudi z zdravstvenim biltenom, pa bo jasno razkril, če bodo tekme z večjim številom gledalcev realno izvedljive v prihajajočih mesecih.