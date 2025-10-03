Prvi mož španske la lige: City in PSG goljufata že leta

V nogometnem svetu, kjer se obračajo milijarde, je finančna pravičnost postala tema, ki nenehno buri duhove. Brez dlake na jeziku se je vanjo znova zagrizel Javier Tebas, predsednik španske la lige.

Na konferenci, ki sta jo organizirala medija Expansion in PKF Attest, je usmeril ostre puščice proti Manchester Cityju in Paris Saint-Germainu. Ni šlo zgolj za kritiko, temveč za neposredno obtožbo, da s svojim desetletje trajajočim kršenjem pravil ogrožata ravnovesje v evropskem nogometu.

Neposredne obtožbe: Izgubljajo denar in goljufajo

Tebas pri svojih izjavah ni bil prav nič diplomatski. Kot poroča španski časnik Mundo Deportivo, je angleškemu prvaku očital dolgotrajno finančno nedisciplino.

Tebas je kluba obtožil, da s kršenjem pravil ogrožata ravnovesje v evropskem nogometu. FOTO: Susana Vera/Reuters

»Lahko izgubljaš denar eno, dve ali tri leta, ne pa štiri, pet, šest, sedem, osem, devet ali deset let, kot to počne Manchester City, ki izgublja denar in goljufa, odkar so prišli novi lastniki,« je bil neposreden Tebas, ki je s tem meril na lastništvo šejka Mansourja.

Spletni portal Goal pri tem dodaja, da se Manchester City trenutno sooča s kar 115 obtožbami zaradi kršenja finančnega ferpleja, kar daje njegovim besedam še dodatno težo.

Njegova kritika se ni ustavila v Angliji. Na muhi se je znašel tudi evropski prvak Paris Saint-Germain, ki ga podpira katarski investicijski sklad Qatar Sports Investments.

»... ali PSG, ki ima že sedem zaporednih let po 200 milijonov evrov izgube,« je po poročanju portala Mundo Deportivo nadaljeval Tebas.

Prvi mož španske nogometne lige je dejal, da Manchester City izgublja denar in goljufa, odkar so prišli novi lastniki. FOTO: Craig Brough/Reuters

S tem je izpostavil poslovni model, kjer so po njegovem mnenju izgube pokrite z neomejenimi sredstvi lastnikov, kar klubom, kot sta Real Madrid in Barcelona, ki delujejo pod strogimi pravili la lige, onemogoča enakovreden boj na trgu.

Finančni prepad, ki ga razkrivajo številke

Da ne gre zgolj za besede, dokazujejo tudi številke s preteklega prestopnega roka, ki jih je izpostavil portal SportingPedia. Medtem ko so klubi v angleški premier ligi za nove igralce porabili vrtoglavih 3,59 milijarde evrov, so bili izdatki v drugih ligah bistveno nižji.

V italijanski serie A so porabili 1,19 milijarde evrov, medtem ko so španski klubi v la ligi porabili zgolj 684 milijonov evrov – manj kot petino zneska, ki so ga namenili v Angliji. Tebas je prepričan, da takšna finančna nesorazmerja ustvarjajo razmere, v katerih poštena tekma preprosto ni mogoča.

Manj denarja, več lovorik

Kljub očitni finančni podrejenosti pa Tebas, kot poroča Mundo Deportivo, poudarja, da denar ni vedno odločilen. »Kljub vsemu tekmujemo in rezultati so vidni. V tem stoletju imajo klubi iz la lige 30 evropskih naslovov več kot premier liga,« je dejal in s tem poudaril tekmovalno uspešnost španskega nogometa.

Po besedah Tebasa ima PSG že sedem zaporednih let po 200 milijonov evrov izgube. FOTO: Lluis Gene/AFP

Pri tem je branil španski model finančnega nadzora, ki so ga po njegovih besedah sprejeli sami klubi. »Ko smo centralizirali prodajo televizijskih pravic, smo uvedli začasni finančni ferplej. V enem letu smo zbrali dodatnih 500 milijonov evrov, kar nam je omogočilo, da smo začeli prestrukturirati dolgove. Če tega ne bi storili, bi tistih 500 milijonov šlo za ferrarije, porscheje in jahte igralcev, ne pa za poplačilo javnega dolga,« je po navedbah portala Goal pojasnil Tebas.

Priznanje pomanjkljivosti in pogled v prihodnost

Vseeno pa Tebas priznava, da španski nogomet zaostaja na določenih področjih. Kot poroča SportingPedia, je izpostavil primanjkljaj v višini približno 600 milijonov evrov na sezono v primerjavi z angleško in nemško ligo.

Manchester City se trenutno sooča s kar 115 obtožbami zaradi kršenja finančnega ferpleja. FOTO: Frederic Dides/AFP

Razlog za to tiči predvsem v slabše razviti ponudbi za najzahtevnejše goste na stadionih. Medtem ko španskim VIP-gostom v povprečju namenijo 4,3 odstotka sedežev, ta delež v Nemčiji znaša devet, v Angliji pa kar 11,5 odstotka.

»To moramo popraviti in prav zato smo sklenili dogovor s skladom CVC. Ustvarili bomo veliko več prihodkov, s katerimi bomo lahko pripeljali nove igralce,« je zaključil Tebas, ki verjame, da bo ta težava rešena v prihodnjih štirih letih z gradnjo novih stadionov.