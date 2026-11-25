Ne le na igrišču, Real Madrid in Brcelona bijeta bitko tudi na sodišču. Spor med nogometnim klubom Barcelona in predsednikom madridskega Reala Florentinom Pérezom je dobil novo poglavje na madridskem sodišču. Današnji poravnalni narok, ki je v tovrstnih pravnih postopkih običajen uvodni korak in je sledil Pérezovim javnim izjavam o zadevi Negreira, se je končal brez dogovora med sprtima stranema.

Soočenje je trajalo le približno deset minut. Odvetniki ob odhodu s sodišča vsebine pogovorov niso želeli komentirati in so le potrdili, da do zbližanja stališč ni prišlo.

Barcelona je postopek sprožila po tem, ko je prvi mož kraljevega kluba katalonskega tekmeca javno obtožil korupcije, bogatenja sodnikov ter okoriščanja z določenimi sodniškimi odločitvami v povezavi z afero Negreira.

V katalonskem klubu so od Péreza zahtevali, naj te trditve prekliče ali pa predloži konkretne dokaze o tem, na katere sodnike je mislil, ko je govoril o tako imenovanih »Negreirovih fantih«, ter navede tekme in sodniške odločitve, ki naj bi šle v korist Barceloni.

Po neuspešnem poskusu poravnave je zdaj na potezi Barcelona. Po navedbah virov, ki so blizu postopku, ima klub še eno leto časa za odločitev, ali bo pravico iskal naprej po sodni poti in proti Pérezu vložil zasebno kazensko tožbo zaradi domnevnega obrekovanja.