Prvi odpuščeni je zamenjal drugega odstavljenega

Po sporu s predsednikom in lastnikom Nottingham Foresta Evangelosom Marinakisom na začetku meseca je Nino Espirito Santo kot prvi trener v premier league v tej sezoni izgubil službo, a na novo priložnost ni čakal dolgo. Londonski West Ham United je po le devetih mesecih odpustil trenerja Grahama Potterja, in izbral 51-letnega Portugalca.

Angleški strokovnjak je drugi odstavljeni trener v tej sezoni, nenavadno pa je, da je edino zmago dosegel prav proti Nottinghamu, ko je bil trener Santo (3:0)

»Rezultati in predstave v drugi polovici prejšnje sezone in na začetku te niso izpolnili pričakovanj. Upravni odbor se je odločil za spremembo, ki bi čim prej izboljšala položaj v ligi,« je v izjavi zapisalo vodstvo kluba.

Nuno Espirito Santo je strokovnjak z bogatimi izkušnjami v prmeier league in tudi odličnimi izidi. Le pri Tottenhamu ni bil uspešen, a je prehitro izgubil zaupnje vodstva kluba. Vodil je tudi Al-Ittihad, Tottenham, Wolverhampton, Porto, Valencio in Rio Ave.