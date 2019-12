Prvi strelec Ante Vukušić pokvaril predsednikovo zakusko

Ljubljana



Mandarićeva čestitka za uspešno jesen

Proti Bravu se je rešil Ante Vukušić, proti Domžalam pa je z drugo zaporedno zgrešeno enajstmetrovko ujezil navijače in predsednika. FOTO: Tomi Lombar /Delo



Kronavetrov gol je bil premalo

Olimpija : Domžale 0:1 (0:0)



Štadion Stožice, gledalcev 1000, sodnik Nejc Kajtazović (Kranj).



Strelec: 0:1 – Ibričić (53, 11m).



Olimpija: Vidmar, Boakye, Samardžić, Bagnack, Maksimenko (od 65. Maksimenko), Tomić, Valenčič (od 82. Valenčič), Menalo, Vukušić, Savić, Lupeta.



Domžale: Mulalić, Fink, Klemenčič, Vujadinović, Karič, Podlogar (od 65. Svetlin), Ćorluka, Ibričić, Mujan (od 90. Da Silva), Jakupović, Vuk (od 72. Lazarević).



Rdeča kartona: Bagnack (90); Ibričić (79, 2RK).



Streli: 13:4; na vrata: 5:3; posest žoge v %: 54:46; koti: 4:0; prekrški: 17:26;



Rudar : Maribor 1:1 (1:1)



Štadion ob jezeru, gledalcev 300, sodnik Roman Glažar (Hajdina).



Strelca: 0:1 – Kronaveter (Požeg Vancaš, 20), 1:1 – Petrović (Radić, 45).



Rudar: Radan, Pušaver, Filipović, Čosić, Ejup, Džinić, Anđelković, Črnčič (od 65. Vošnjak), Kobiljar (od 81. Kuzmanović), Petrović, Radić (od 90. Kadrić).



Maribor: Pirić, Klinar, Mitrović, Peričić, Viler, Dervišević, Pihler, Požeg Vancaš (od 79. Hotić), Kronaveter (od 75. Tavares), Mešanović (od 67. Kotnik), Zahović;.



Streli: 5:21; na vrata: 2:5; posest žoge v %: 46:54; koti: 3:11; prekrški: 13:15.



Aluminij : Triglav 8:1 (4:0)



Športni park, gledalcev 150, sodniki Mihael Antić (Koper).



Strelci: 1:0 – Klepač (Vrbanec, 7), 2:0 – Leko (Vrbnanec, 16), 3:0 – Leko (21), 4:0 – Vrbanec (39), 5:0 – Klepač (51), 6:0 – Živković (Leko, 56), 6:1 – Hasanaj (Janković, 69), 7:1 – Flakus Bosilj (84), 8:1 – Flakus Bosilj (Petrović, 89).



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Vrbanec (od 62. Marinšek), Čermak, Petrović, Jakšić, Amuzie, Klepač, Leko (od 66. Pečnik), Živković (od 71. Flakus Bosilj); Triglav: Arko, Rogelj (od 46. Udovič), Milanović, Mertelj, Arh-Česen (od 46. Kuhar), Brkić, Kryeziu, Janković, Tijanić (od 52. Hasanaj), Mlakar, Petric.



Streli: 14:9; na vrata: 10:4; posest žoge v %: 58:42; koti: 5:5; prekrški: 16:3.



CB24 Tabor : Celje 0:4 (0:2)



Štadion Rajko Štolfa, gledalcev 200, sodniki Aleksandar Matković (Ravne).



Strelci: 0:1 – Vizinger (Čalušić, 23), 0:2 – Božić (43), 0:3 – Božić (Vizinger, 65), 0:4 – Lotrič (Vizinger, 89).



CB24 Tabor: Rener, Ristić, Nemanič, Azinović, Salkić (od 56. Horvat), S. Babić (od 74. Stevanović), Krivičić, Stančič (od 46. Sever), M. Babić, Milošev, Sikimić.



Celje: Rozman, Vidmajer (od 90. Džumhur), Ćalušić, Stojinović, Zaletel, R. Štraus, Benedičič (od 86. Štravs), Lotrič, Kerin, Božić, Vizinger (od 90. Štusej)



Streli: 2:13; na vrata: 1:8; posest žoge v %: 48:52; koti: 5:6; prekrški: 14:16.



Mura – Bravo danes ob 17. uri



Vrstni red strelcev: 16 – Vukušić, 13 – Vizinger, 12 – Sikimić, 10 – Kronaveter, 9 – Leko, Majcen, Maroša.



Podajalci: 7 – Hotić, Vizinger, Vrbanec, 6 – Mujan, Kronaveter, Lotrič, Požeg Vancaš.



- Olimpija gre v novo leto s štirimi točkami prednosti v 1. SNL. Maribor ji je v zadnjem dejanju prvega dela sezone ponudil darilo v obliki vsega točke v Velenju, toda ni ga izkoristila. V derbiju Ljubljanske kotline, razburljivem, živčnem, bojevitem in dinamičnem je potegnila krajšo. Domžale so z golomzabile edini gol na tekmi in pokvarile Olimpijino slovo od sicer uspešnega jesenskega dela.»Olimpiji bi čestital za jesenski naslov,« je domžalski trenerpolaskal poražencem, potem ko jih je »kaznoval« in presenetil tudi s taktičnimi prijemi (igrali so veliko bolj trdo), s čimer pa ni vrnil nasmeha v domači tabor in trenerju»Preveč smo bili živčni, nismo bili natančni v podajah in na koncu je, kar je. Škoda je, ker nismo izkoristili Mariborovega spodrsljaja in prednost povečali na sedem točk. Ne morem narediti veliko, Vukušić je zgrešil enajstmetrovko, zgrešili smo tudi prvo veliko priložnost,« je zadnjo tekmo ocenil Hadžić in na koncu priznal, da je lahko tudi štiri točke lepa prednost in se zahvalil igralcem za celotno jesen.Prav prešernega predsednikovega srečanja z igralci po tekmi ni bilo. Pa vendar; s prihodomna čelo Olimpije se je začelo šampionsko poglavje nove Olimpije, sinoči se je po vsej verjetnosti tudi končalo. Derbi Ljubljanske kotline bi bil za ameriškega poslovneža srbskega rodu lahko zadnji v vlogi predsednika NK Olimpija, potem ko je že od poletja sprožil projekt prodaje upravljalskih pravic. Odšel bi že prej, če bi našel primernega naslednika oziroma kupca. Poletno prodajo je začel pri znesku približno 10 milijonov evrov, končni bo precej nižji.Sinočnja zakuska v VIP prostorih je imela praznični značaj, igralcem je predsednik zaželel vse najboljše v novem letu in jim hkrati čestital za prvo mesto ob koncu prvega dela sezone. Uradnega naziva poslovilna še ni imela, toda po Mandarićevih poslovnih potezah sodeč, ki gredo v Sloveniji s prodajo njegovih nepremičninskih projektov h koncu, je le še vprašanje trenutka, kdaj bo 81-letni mogotec rekel: Hvala lepa in zbogom.Na igrišču je videl zelo bojevito tekmo, ki jo je Olimpija tako rekoč iz prvega napada začela z zgrešeno izjemno priložnostjo. V prvem polčasu jezapravil še eno, medtem ko so bile Domžale enakovredno v polju, a brez resnejšega strela.Bitka se je vnela po Ibričićevem golu z bele točke.je z roko potegnil za ramoin sodnikudal lahko nalogo. Upravičeno je pokazal na belo točko.Po njej se je začel boj z živci. V njem je bil največji osmoljenec prvi strelec prvenstva Vukušić, ki je še drugič zapored zastreljal enajstmetrovko. Streljal je mimo vrat po tleh. Od nezanesljivega sodnika Kajtazovića je kazenski strel izsililMariborčani so v Velenju v 20. minuti dosegli, kar so želeli: gol. Strelec je bil kdo drugi kot. Toda to je bilo tudi vse, kar se je posrečilo vijoličnim proti zadnjemu Rudarju. En gol je bil premalo, saj je Rudar eno od redkih napadalnih akcij v zadnjih trenutkih prvega polčasa odlično zaključil z golom.je bil podajalec z desne strani,pa strelec z glavo z leve strani. V drugem polčasu je stiskal, a na težkem igrišču si ni priigral veliko čistih priložnosti.Ogenj sta včeraj bruhala Aluminij in Celje. Kidričani so z rekordno zmago z 8:1 na lestvici ujeli Maribor in so celo drugi, Celje pa je bil prepričljiv v Sežani in zadržal stik z Olimpijinima prvima zasledovalcema. Pri Aluminiju in Celju so blesteli hrvaški nogometaši, ki so skupaj zabili osem golov, pet so jih Aluminijevi, tri pa celjski.