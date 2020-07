Prvi strelec Dario Vizinger ustavil Bravo in Celje približal Olimpiji

Bravo : Celje 1:2 (1:0) Štadion ŽAK, gledalcev 500, sodnik Slavko Vinčić (Maribor).

Strelci: 1:0 – A. Matko (6., 11-m), 1:1 – Lotrič (Vizinger, 65), 1:2 – Vizinger (82); Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Agboyi, Ogrinec (od 90. Mensah), A. Matko (od 85. Abdurahimi), Kramarič (od 81. Primc), Nukić, Baturina; Celje: Rozman, Marandici, Travner (od 46. Pungaršek), Zaletel, Kadušić, Štravs, Novak (od 90. Antanavičius), Lotrič, Kerin, Božić (od 90. Brecl), Vizinger; streli: 9:14; na vrata: 3:2; posest žoge v %: 45:55; koti: 4:4; prekrški: 17:11.

Domžale : CB24 Tabor 2:1 (0:0) Športni park Domžale, gledalcev 300, sodnik Nejc Kajtazović (Kranj).

Strelca: 1:0 – Jakupović (65.), 1:1 – Fahd (87.), 2:1 – Ibričić (90.).

Domžale: Mulalić, Makovec (Fink), Karić, Ilić, Zinić, Svetlin (Kim), Husmani, Ibričić, Vuk (Podlogar), Jakupović (Pišek), Sikimić (Vuklišević).

CB4 Tabor: Šugić, Yameogo, Azinović, Nemanić, Salkić (Horvat), Krivičić, Grobry, Mihaljević, Babić (Vukelić), Stevanović (Fahd), Sever (Laukzemis).



Preostali pari 31. kola: Rudar – Aluminij (danes ob 20. uri), Triglav – Olimpija (jutri ob 17. uri), Maribor – Mura (jutri ob 20.15).

Vrstni red: Olimpija (-1) 59, Celje 58, Maribor (-1) 55, Aluminij (-1) 48, Mura (-1) 47, Bravo 41, Domžale 36, CB24 Tabor 34, Triglav (-1) 31, Rudar (-1) 10.

Ljubljana – Razburljiv derbi spomladi najboljših slovenskih nogometnih moštev, ki je bil povrhu zelo všečen z napadalno igro, je po zasuku pripadel gostom iz Celja. Po zaostanku z 0:1 ob polčasu sta v drugem zmago z 2:1 zrežirala najboljša gostain, s čimer so se Celjani približali vodilni Olimpiji le na točko zaostanka. V večerni tekmi so Domžalčani prav tako z 2:1 premagali igralce moštva CB24 Tabor, danes bo tekma v Velenju, jutri pa še v Kranju, kjer bo gostovala Olimpija, in v Ljudskem vrtu, kjer bo gost Mura.Prvo in zadnjo besedo v Sp. Šiški je imel. V 6. minuti je izsilil enajstmetrovko, ki jo je najboljši strelec Brava Aljoša Matko s svojim 11. ligaškim golom spremenil v vodstvo z 1:0, pri zadnji je imel Dalmatinec smolo. V silovitem jurišu in lovu za točko je s 13 metrov zatresel prečko. Tako se je končal niz enajstih tekem Ljubljančanov brez poraza. Celjani so bili v drugem polčasu odlični, izkoristili so dve napaki domačih, priložnosti, ki so si jih priigrali po lepih akcijah, pa so zapravljali.»Ker imamo oboji podobne principe, sem pričakoval odprto tekmo. Na koncu smo imeli nekaj sreče,« je povedal zmagovalec, poraženi trenerpa je bil kar razočaran. »Žalostni smo, ker smo dvakrat zadeli tudi okvir vrat.«Celje je s 16. prvenstveno zmago izenačilo Bravov spomladanski izkupiček 24 točk in je po treh neodločenih razpletih z 2:2 prvič v sezoni premagalo ljubljanskega tekmeca. Vizinger je zabil 20. gol za vodstvo na lestvici strelcev.Tekma, ki je nihče noče. Velenjčani so že avt, Kidričanom pa so zadnje evropske ambicije uničili Celjani. Predvsem pa so si jih kar sami z neustreznimi odločitvami. Ko bodo ugotavljali, kako blizu so bili Evropi, bodo videli, da jim je iz rok izpuhtelo vsaj 200.000 evrov. Oboji komaj čakajo, da se odpravijo na počitnice in novim izzivom naproti.Na Gorenjskem so bile redke Olimpijine tekme, v katerih je šlo vse gladko. Zadnjo so Ljubljančani rešili po zaostanku z 0:2. Ponovitev scenarija ni mogoča. Olimpija je spremenila način igre in se iz moštva, ki vztraja z napadalno igro in posestjo žoge v svojih nogah, prelevila v pragmatično, ki mu je vseeno, ali »brcne« le enkrat v vrata in da takrat tudi zadene.Kot ji je to uspelo proti Mariboru. Oprostite, statistika je zabeležila dva strela. Predsednikazdaj nič več ne moti obrambna Olimpija, v strokovnem žargonu, disciplinirana, kompaktna in dobrostoječa na igrišču. Trenerje pokazal, da ima nogomet v malem prstu, vprašanje pa je, ali bo imel dovolj časa za ustvarjanje igre, ki bo tudi dovolj spektakularna. Zdaj jo vodi po diktatu športnega direktorja, ki v ozadju že sestavlja zasedbo za kvalifikacije za ligo prvakov. Da, za ligo prvakov, ker lahko Olimpijo do domačega naslova ustavi le Olimpija.Celo bivši mariborski trenerje v derbiju videl drugačen Maribor. Napadalnega in kombinatornega. Všečnost, ki je proti Olimpiji praviloma ni bilo, je prinesla poraz. Ponovila se je tekma iz leta 2018 v Ljudskem vrtu, ko je Maribor igral, nizal priložnosti in izgubil z 2:3. Res pa je, Maribor se je spotaknil na prvi težji oviri v nadaljevanju sezone, zato je derbi s sproščenimi pokalnimi prvaki znova velik izziv za trenerjain njegovo vizijo prihodnosti. Ta bo sicer še v senci boja za prvaka, a zasuk k všečnosti je pozitiven. Bilo bi res pogubno za slovenski nogomet, če bi najboljši moštvi igrali po načelu raje gol manj kot zadetek več. Da Jakirovića in športnega direktorjavleče k hitrejšemu Mariboru, je tudi očitno. Škoda je le, da bo tudi ta derbi minil brez gledalcev. Mura je imela naposled cel teden počitka in bo nabrušena ter motivirana.