Prvi takšen poraz Barcelone v zgodovini

V nadaljevanju preberite:

V težko pričakovanem obračunu nogometnih velikanov, ki ga mnogi vidijo kot možen predogled finala, je Pariz Saint-Germain na Olimpijskem stadionu v Barceloni uprizoril dramatičen preobrat in z golom v 90. minuti prišel do zmage z 2:1.

Čeprav so Katalonci povedli in je vse kazalo na nadaljevanje zmagovitega niza, je močno oslabljena ekipa PSG-ja pod vodstvom nekdanjega trenerja Barçe Luisa Enriqueja pokazala jeklene živce.

S to zmago je PSG-ju kot prvi ekipi v zgodovini uspelo trikrat zapored slaviti na gostovanju pri Barceloni v evropskih tekmovanjih, so potrdili tudi pri statističnem portalu Opta.