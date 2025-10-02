  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Prvi takšen poraz Barcelone v zgodovini

    Oslabljeni PSG je v Barceloni uprizoril dramatičen preobrat, z golom v 90. minuti zmagal z 2:1 in se v zgodovino vpisal s tretjo zaporedno zmago.
    PSG je kot prva ekipa v zgodovini trikrat zapored slavil na gostovanju pri Barceloni. FOTO: Albert Gea/Reuters
    PSG je kot prva ekipa v zgodovini trikrat zapored slavil na gostovanju pri Barceloni. FOTO: Albert Gea/Reuters
    Žan Urbanija
    2. 10. 2025 | 08:22
    2. 10. 2025 | 09:27
    5:15
    V nadaljevanju preberite:

    V težko pričakovanem obračunu nogometnih velikanov, ki ga mnogi vidijo kot možen predogled finala, je Pariz Saint-Germain na Olimpijskem stadionu v Barceloni uprizoril dramatičen preobrat in z golom v 90. minuti prišel do zmage z 2:1.

    Čeprav so Katalonci povedli in je vse kazalo na nadaljevanje zmagovitega niza, je močno oslabljena ekipa PSG-ja pod vodstvom nekdanjega trenerja Barçe Luisa Enriqueja pokazala jeklene živce.

    S to zmago je PSG-ju kot prvi ekipi v zgodovini uspelo trikrat zapored slaviti na gostovanju pri Barceloni v evropskih tekmovanjih, so potrdili tudi pri statističnem portalu Opta.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Novice  |  Slovenija
    Hišna preiskava

    Sorodnik Hojsovega najemnika naj bi informacije predal preprodajalcu z drogami

    Aleš Hojs in njegov odvetnik Franci Matoz sta očitke o izdaji podatkov Kavaškemu klanu označila za nezakonit politični pregon in razkrila vsebino odredbe.
    Žan Urbanija 1. 10. 2025 | 14:22
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Nova predvolilna zveza, ki spreminja igro na levem polu

    Pred kongresom Levice smo se pogovarjali z akterji povezovanja strank v socialno-zeleni-lokalni predvolilni blok
    Uroš Esih 1. 10. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Pogovor

    Novi lastnik na Rogli načrtuje za deset milijonov evrov naložb

    Novi direktor Uniturja Tadej Ružič za to zimo napoveduje več ponudbe tudi po zaključku smučarskega dneva.
    Maja Grgič 1. 10. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Ponavadi zavlada panika« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Simbolično oživljanje ponikle umetnine

    Forma viva Portorož: Calò za Calòja je kiparski simpozij, ki gradi umetniški most med generacijami in išče orodje za varovanje izgubljene kulture
    Boris Šuligoj 2. 10. 2025 | 09:15
    Magazin  |  Zanimivosti
    Priljubljeni festival piva

    Zakaj so že v soboto zaprli vhod na Oktoberfest?

    Kot pojasnjujejo organizatorji, je razlog v veliki gneči zlasti v času popoldanske izmene.
    2. 10. 2025 | 09:11
    Novice  |  Svet
    Prihodnost ZDA

    Zaustavitev ameriške vlade: prizadeto zdravstvo in promet, a poštar bo prišel

    Okoli 40 odstotkov vladnih delavcev bo zaradi zaustavitve vlade odšlo na neplačan dopust.
    2. 10. 2025 | 08:51
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Prvi takšen poraz Barcelone v zgodovini

    Oslabljeni PSG je v Barceloni uprizoril dramatičen preobrat, z golom v 90. minuti zmagal z 2:1 in se v zgodovino vpisal s tretjo zaporedno zmago.
    Žan Urbanija 2. 10. 2025 | 08:22
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Prvi takšen poraz Barcelone v zgodovini

    Oslabljeni PSG je v Barceloni uprizoril dramatičen preobrat, z golom v 90. minuti zmagal z 2:1 in se v zgodovino vpisal s tretjo zaporedno zmago.
    Žan Urbanija 2. 10. 2025 | 08:22
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Nova aplikacija Elektro Ljubljana za hitrejše in enostavnejše postopke

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Slovenske novice 22. 9. 2025 | 14:53
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
