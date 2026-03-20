Prvi zvezdnik Irana izključen zaradi sporne fotografije

Eden najboljših iranskih nogometašev Sardar Azmoun je bil izključen iz reprezentance zaradi domnevne nelojalnosti do oblasti, kar najbrž pomeni, da ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu. Nastop Irana na mundialu je resda pod vprašajem zaradi zaostrenega konflikta z ZDA, ki bodo turnir med 11. junijem in 19. julijem gostile skupaj z Mehiko in Kanado.

Če bo reprezentanca, znana kot Team Melli, sploh igrala na uvodnih tekmah skupinskega dela, bo gotovo oslabljena brez svojega prvega napadalca. Azmoun je od debija leta 2014 dosegel 57 golov na 91 reprezentančnih tekmah. Povod za spor naj bi bila objava na instagramu, kjer je nogometaš, ki igra za emiratski klub Šabab Al-Ahli, delil fotografijo srečanja z dubajskim vladarjem Mohammedom bin Rashidom Al Maktoumom. S tem naj bi razburil iranske oblasti.

Sporne fotografije pozneje izbrisal

Napetosti v regiji so se dodatno zaostrile po raketnih in brezpilotnih napadih Irana na Združene arabske emirate, ki so sledili ameriško-izraelskim letalskim napadom, v katerih je bil ubit iranski vrhovni voditelj Ali Khamenei, ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal dodatno okrepljene napade na iranske cilje.

Iran in nogomet sta močno povezana. Takole so nedavno v Teheranu pričakali vrnitev iranskih nogometašic iz Avstralije. FOTO: Alaa Al-marjani/Reuters

Nogometaš je sporne fotografije pozneje izbrisal, a se je kljub temu znašel pod ostrimi kritikami državne televizije. Nogometni komentator Mohammad Misaghi je bil posebej oster: »Žalostno je, da nimate dovolj razuma, da bi razumeli, kakšno vedenje je primerno v določenem trenutku,« je dejal. »S takšnimi ljudmi ne smemo olepševati besed. Povedati jim je treba, da niso vredni nositi reprezentančnega dresa. Za takšno otročje vedenje nimamo potrpljenja. Igralci reprezentance morajo biti ljudje, ki ponosno pojejo himno in si zaslužijo nositi iranski dres.«

Iranska nogometna zveza se na zaprosilo za komentar ni odzvala na pobudo agencije Reuters. Azmoun (31) velja za enega najbolj prepoznavnih iranskih nogometašev v državi, kjer je nogomet skoraj nacionalna religija. Večino klubske kariere je preživel v tujini, med drugim pri Zenitu, Bayerju Leverkusna in Romi, ter nastopil na svetovnih prvenstvih 2018 in 2022.

Televizijski kanal Novad News je brez navedbe virov poročal tudi, da naj bi oblasti odredile zaseg premoženja Azmouna, prav tako napadalca Mehdija Gajedija in nekdanjega reprezentanta Sorouša Rafieija. Iranska reprezentanca naj bi sicer konec marca odigrala pripravljalni tekmi v turški Antalyi proti Nigeriji (27. marca) in Kostariki (31. marca) v sklopu priprav na svetovno prvenstvo.