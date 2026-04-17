Prvih 10 let Kyliana Mbappeja v ligi prvakov: bliže Messiju, daleč do Ronalda

Čeprav je francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe v karieri osvojil 18 klubskih trofej, svetovno prvenstvo v nogometu z reprezentanco in ligo narodov, se mu liga prvakov še naprej izmika. Čeprav je po letih špekulacij 2024 prestopil iz PSG k madridskemu Realu, da bi popolnil svojo vitrino.

V desetih sezonah z Monacom, PSG in Real Madridom je bil najbližje osvojitvi lige prvakov leta 2020, ko je PSG v finalu izgubil proti Bayernu iz Münchna z 0:1, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

S pariško ekipo se je dvakrat uvrstil v polfinale, enkrat tudi z Monacom, a odkar se je preselil v Real Madrid, je dvakrat obstal v četrtfinalu.

Skupaj ima v desetih sezonah en finale, tri polfinale, dva četrtfinala in štiri uvrstitve v osmino finala.

Mbappe je v 98 nastopih v ligi prvakov dosegel skupno 70 golov in je trenutno šesti najboljši strelec v zgodovini elitnega klubskega tekmovanja stare celine. Pred njim so Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) in Raul (71). Vsi so vsaj enkrat tudi osvojili ligo prvakov.

V svoji debitantski sezoni v ligi prvakov 2016/17 je za Monaco, ki ga je v polfinalu izločil Juventus, dosegel šest golov. To sezono jih je dosegel največ, 15, a tudi to ni bilo dovolj, da bi se kraljevi klub uvrstil dlje od četrtfinala.

Francoski napadalec ima tudi številne rekorde v ligi prvakov. Je najmlajši igralec, ki je dosegel deset golov (18 let in 350 dni), najmlajši francoski igralec, ki je dosegel gol v izločilnih tekmah lige prvakov (18 let in 63 dni), najmlajši igralec, ki je dosegel več kot en gol v izločilnih tekmah lige prvakov (18 let in 113 dni), najmlajši francoski igralec, ki je dosegel hat-trick v ligi prvakov (20 let in 306 dni), najmlajši igralec, ki je dosegel hat-trick v gosteh v izločilnih tekmah lige prvakov (22 let in 58 dni).

»Zame liga prvakov zaseda zelo pomembno mesto. Izgubljali smo v različnih fazah, trpeli smo. Če jo osvojim, bo veliko čustev. Čeprav je svetovno prvenstvo sveti gral, je zame na klubski ravni liga prvakov najboljša. Liga prvakov, kot pravi pesem, je za najboljše ekipe,« je dejal 27-letni Francoz.