Prvih 1,2 milijona vstopnic za euro 2024 je oddanih, plačanih še ne

Danes so se zaprla prva prijavna vrata za nakup vstopnic za evropsko prvenstvo v nogometu prihodnje leto v Nemčiji. Evropska nogometna zveza je imela od 3. oktobra odprto aplikacijo za prijavo za prvi paket vstopnic, pri čemer so bile nekatere na voljo že za 30 evrov. Skupno je bilo v prodaji 1,2 milijona vstopnic. Navijači so lahko zaprosili za do štiri vstopnice na tekmo, vendar so svoje ime vpisali le za eno vstopnico za tekmo na dan.

Kdor ni imel sreče, bo dobil še eno priložnost, potem ko bo potekel rok za plačilo vstopnic, ki so bile dodeljene v prvem prodajnem paketu. Tiste, ki niso bile plačane, bodo na voljo po pravilu, kdor prej pride, prej melje.

V tretjem paketu, ki bo marca, ko bo dokončno oblikovan seznam 24 držav v Nemčiji, bo milijon vstopnic namenjeno še za navijače reprezentanc, ki so se uvrstile na euro.

Žreb finalnega turnirja bo 2. decembra, euro pa se bo začel z otvoritveno tekmo v Münchnu, 14. junija, končal pa s finalno v Berlinu, 14. julija.