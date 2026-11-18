Brinje Grosuplje in Kalcer Radomlje sta prva četrtfinalista nogometnega pokala Pivovarne Union. Grosupeljčani so v osmini finala v gosteh s 3:1 premagali Tolmin, Radomljani pa so bili prav tako na gostovanju z 2:1 boljši od Rač. Edino preostalo današnjo tekmo med Taborom Sežano in Fužinarjem je v Sežani preprečila gosta megla.

Prvoligaš Brinje Grosuplje je zanesljivo opravil s tretjeligašem Tolminom, ki je častni gol dosegel v 82. minuti iz enajstmetrovke, ko je bil natančen Ignacio Cebeddu. Pred tem je prav tako z bele pike za goste zadel Nikola Jovićević v peti minuti, isti igralec pa je v 73. poskrbel za 3:0. Vmes je bil po uri igre natančen še Vuk Vlahović. Tudi v Račah je moral tamkajšnji tretjeligaš kljub zanimivi končnici priznati premoč prvoligašu iz Radomelj. Zadnjeuvrščena zasedba Prve lige Telemach se je s tekmecem mučila eno uro, nato pa sta Borna Graonić (60. minuta) in Divine Ikenna (65.) poskrbela za hitrih 2:0. Domači so v 82. minuti znižali prek kapetana Gašperja Pipenbaherja, a v končnici tudi po drugem rumenem kartonu in posledičnem rdečem istega igralca niso več mogli ogroziti varovancev Radostina Aleksandrova.

Danes bi morali odigrati še dvoboj med Taborom Sežano in Fužinarjem, a so ga po dobrih 15 minutah zamude in čakanja na izboljšanje razmer zaradi goste megle odpovedali. V četrtek bosta na sporedu dve tekmi, favorizirani Celjani bodo gostovali pri Beltincih, pomerila se bosta še Roltek Dob in Bistrica. V soboto bosta igrala Svoboda in Šenčur, naslednji teden pa bosta še dvoboja med Bravom in Odranci (25. 11.) ter Brežicami in Triglavom iz Kranja (27. 11.). Za zdaj še ni jasno, kdaj bodo nadomestili obračun Tabora in Fužinarja.