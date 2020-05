FOTO:Prvoligaši brez pripomb glede priporočil, obstajajo pa drugi pomisleki

Težava z garderobami

Trener Ante Šimundža vodi nogometaše Mure. FOTO: Tadej Regent



Časa za treninge premalo

Dušan Kosić s Celjem zaseda drugo mesto. FOTO: Blaž Samec

Marcos Tavares bo lovil nov naslov državnega prvaka z Mariborom. FOTO: Tadej Regent

Prvak naj se odloči na igrišču

Safet Hadžić bo želel Olimpijo zadržati na vrhu lestvice. FOTO: Jože Suhadolnik

Direktor Tabora Davor Škerjanc ima nekaj zadržkov. FOTO: Leon Vidic

Slovenski nogometni prvoligaši že nekaj dni lahko skupinsko vadijo pred nadaljevanjem sezone, ki je predvideno za 5. junij. Kljub temu se morajo zaradi epidemije novega koronavirusa ob vadbi držati številnih priporočil Nogometne zveze Slovenije (NZS) oziroma Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ). Kot pravijo v klubih, so ta dovolj jasna.Ta so kar podrobno pojasnili pri Mariboru. »Vsakega igralca se kontaktira dan pred treningom, v večernih urah. Pripravljen je poseben vprašalnik, ki zajema klinično sliko, če so prisotni kakšni znaki, ki bi lahko govorili o covidu-19, prav tako pa tudi epidemiološki vprašalnik s preverjanjem, ali so bili v stikih z osebo, ki bi lahko imela okužbo,« so pojasnili Štajerci.Dodali so, da če so vsi odgovori negativni, se igralec lahko naslednji dan udeleži treninga, vendar se še ob prihodu preveri klinična slika s strani fizioterapevta, izmeri se telesna temperatura in če so ti pogoji izpolnjeni, lahko gre igralec na igrišče.»Sledenje preventivnim ukrepom za nas vsekakor predstavlja čisto novo, drugačno situacijo. Sočasno se zavedamo, da se je potrebno prilagoditi ter s tem zagotoviti ustrezno varnost za naše igralce, strokovni štab in druge zaposlene,« pa pravijo pri Olimpiji.Podobno razmišljata tudi direktor Aluminijain trener Celja, a slednji dodaja: »Manjšo nevšečnost predstavlja neuporaba slačilnice.« Tudi direktor velenjskega Rudarjakot največjo nevšečnost izpostavlja prepoved uporabe garderob. Športni direktor Bravapravi, da so priporočila za treninge smiselna in primerna ter da so se jih v klubu navadili.Malenkost drugače o 24 točkah priporočil razmišlja direktor sežanskega Tabora: »Navodila so zapisana tako, da vso odgovornost za morebitne nevšečnosti prenašajo na klube in igralce. Trenutne omejitve oziroma zahteve lahko predstavljajo nevšečnosti predvsem igralcem, od katerih se zahteva omejenost gibanja na štadion in dom.«Glede na to, da se bo sezona nadaljevala 5. junija, je rahla neznanka, ali bo količina treningov do takrat dovolj velika za ustrezno pripravo. »NZS je upoštevala klube in stroko glede tega, koliko časa potrebujemo pred nadaljevanjem prvenstva za primerno pripravo. Seveda ni idealno, je pa vsekakor znotraj strokovnih zahtev, tako da bomo imeli dovolj časa,« meni Močnik.Pri Olimpiji dodajajo, da bi bilo vsekakor bolje, če bi imeli na voljo več časa. »Klubi smo zahtevali vsaj tri tedne skupinskih priprav, kar smo tudi prejeli in tej časovnici se bomo prilagodili.«Pri Mariboru pravijo, da so med vračanjem nogometašev v vadbeni proces ves čas posebno pozornost namenjali načrtovanju obremenitev, z namenom preprečitve morebitnega povečanega števila poškodb. »Po dovoljenju kontaktnih treningov so zdaj na vrsti že pripravljalne tekme, tako da bo dovolj časa, da se ustrezno pripravimo na nadaljevanje in zaključek sezone,« menijo vijolični.Arlič pa poudarja, da bo časa za treninge glede na dolžino premora (ta traja od marca) premalo. »Tveganje poškodb bo zelo veliko, vendar se vsi zavedamo, kako pomembno je, da spet začnemo trenirati in igrati.« Podoben vidik je izpostavil tudi Škerjanc: »Za optimalno pripravljenost treningov ne bo dovolj, saj je bila pavza izjemno dolga, bomo pa dosegli nek minimum glede trajanja priprav - pet tednov, upamo, da bodo dovolj, da preprečimo hujše poškodbe.«Kljub vsemu so v klubih zadovoljni, da bo prišlo do nadaljevanja prvenstva. To potezo podpirajo vsi. Imajo pa nekateri drugačne pomisleke. »Osebno pogrešam poteze s strani NZS, ki bi omogočile regularnost nadaljevanja tekmovanja oziroma naslovile absurdnost nekaterih vidikov nadaljevanja tekmovanja. Med temi zagotovo izstopajo dodatne kvalifikacije Gorice po dolgem premoru z eno odigrano uradno tekmo ter iztek pogodb številnih nogometašev še pred zaključkom zamaknjenega prvenstva,« pravi Škerjanc.Pojasnil je, da so klubi zvezi predlagali številne rešitve, od širitve lige, do finančne podpore za ohranjanje regularnosti zaključka tekmovanja - podaljšanje pogodb do konca sezone. »Verjamem, da bodo ljudje odgovorni za usodo slovenskega nogometa te nujno potrebne poteze še preučili,« še pravi Škerjanc.Arlič pravi, da bo glede na razmere in potek nadaljevanja prvenstva nekaj zelo zadovoljnih ekip, nekaj pa zelo razočaranih. »Težko je najti dogovor, ki bi bil za vse sprejemljiv. Je pa naše mnenje, da je bil čas, ko bi lahko izbrali tudi drugačno odločitev, takšno, ki bi zmanjšala stroške ekip, omogočila pripravo na vse ukrepe, ki jih zahtevata NIJZ in NZS, omogočila normalno pripravo na novo sezono in omogočila izpeljavo naslednje sezone po sprejetem terminskem planu.«Odločitev o nadaljevanju sezone ne moti niti Rudarja, ki je trdno na zadnjem mestu lestvice in je na pragu izpada v drugo ligo. »Z odločitvijo, da se sezona nadaljuje, se strinjamo, se pa vsekakor ne strinjamo z odločitvijo, ki jo je enostransko sprejela NZS, da prekine tekmovanje v drugi ligi in ne spremeni formata v prvi ligi na 10+2,« meni Keršič.V najboljšem položaju po 25 krogih je Olimpija s 50 točkami pred Celjem in Aluminijem (po 45), Mariborom (43), Muro (38), Taborom iz Sežane (29), Bravom (28), Triglavom (27), Domžalami (26) in Rudarjem iz Velenja (10).»Pomembno nam je, da se nogomet vrne na zelenice. V NK Olimpija Ljubljana si namreč želimo, da se tudi prvak odloči na igrišču, seveda pod pogojem, da bodo zdravstvene razmere v Sloveniji to še naprej dovoljevale,« sporočajo iz zeleno-belega tabora.Večni tekmeci iz Maribora pa dodajajo: »Kot športnike nas vodijo izključno športni motivi, zato smo z veseljem sprejeli odločitev, da sezono izpeljemo do konca. Vsi skupaj se moramo zavzemati za čim prejšnjo vrnitev k normalizaciji življenja, seveda z upoštevanjem vseh protokolov. Obnašamo se odgovorno. Kot športniki, ki predstavljamo zdravo jedro družbe, smo dolžni biti zgled.«Pravijo še, da lahko skupaj kot panoga pokažejo, da je mogoče z upoštevanjem zdravstvenih navodil premagati tudi virus. »Tveganje vedno obstaja in bo obstajalo do iznajdbe cepiva ali do prekuženosti nacije, vendar to tveganje ne odtehta škode, ki jo lahko povzroči čakanje, da nevarnost mine. Zato smo ves čas zagovarjali stališče, da odigramo sezono do konca in da o razpletu odloči 36 krogov na igrišču.«