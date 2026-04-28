Kakšna fronta v Parizu: dan za finale pred finalom lige prvakov

Več kot dve milijardi evrov nogometnega kapitala bo drevi odločalo, kdo si zasluži finale, ki bo zaznamoval sezono. Polfinale lige prvakov med PSG in Bayernom v Parizu ni pomemben le za navijače, temveč tudi za prihodnje razmerje moči v evropskem nogometu, kjer se prepletajo športni prestiž, finančna moč in politični vpliv. Na Parku princev se bosta udarili zasedbi, vredni 1,21 milijarde in 969 milijonov evrov, dvoboj pa bo razkril, ali papirnate prednosti in stavniške napovedi v tem delu tekmovanja še kaj pomenijo.

V članku boste izvedeli, zakaj PSG kot branilec naslova in Bayern s Harryjem Kanom v ospredju nosita breme favorita, kakšno vlogo igra mladost in zakaj bo v ozadju na trnih tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Ostaja pa odprto vprašanje, ali bo finale lige prvakov v Budimpešti res pričakovan – ali pa bo nogomet še enkrat potrdil svojo trmasto nepredvidljivost. V članku preberite tudi, zakaj ...