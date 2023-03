PSG bo oddal ponudbo za največji štadion v državi

Kot so v petek sporočili iz vrst Paris Saint-Germaina, bodo tudi uradno oddali ponudbo za igranje domačih tekem na nacionalnem štadionu Stade de France, ki je bil osrednje prizorišče SP 1998 v nogometu in SP 1999 ter 2007 v ragbiju, gostil pa je tudi tri finalne tekme Uefine lige prvakov in bo seveda tudi središče dogajanja olimpijskih iger 2024.

V Parizu med vodstvom PSG in mestnimi oblasti že dolgo časa poteka prerekanje okoli usode štadiona Park princev (Parc des Princes), za katerega je županja Anne Hidalgo nedavno dejala, da ni naprodaj. Pariški klub je nato januarja napovedal, da bo začel iskati alternative. Po besedah predstavnika za stike z javnostjo pri PSG je prva želja klubskega vodstva še vedno prenova Parka princev, ki sprejme dobrih 48.000 gledalcev, medtem ko je Stade de France (80.000) največji štadion v državi.

Oktobrska tekma francoske ligue 1 na Parku princev med PSG in Troyesom. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Park princev, ki je v lasti mesta, je dom PSG vse od prve sezone v elitni francoski ligi leta 1974, klub je bil sicer ustanovljen leta 1970. Leta 2013 je PSG sklenil dogovor z mestnim svetom za podaljšanje najema do leta 2043, po katerem so v treh letih izpeljali prenovitvena dela za 75 milijonov evrov. PSG, ki je od leta 2011 v lasti katarskega QSI, je pripravljen plačati dodatnih 500 milijonov evrov za prenovo štadiona, a le v primeru, če bi jim ga mestne oblasti prodale.

Predsednik kluba Naser Al-Helaifi je že v novembrskem intervjuju s španskim dnevnikom Marca dejal, da se v klubu ne počutijo dobrodošle na Parku princev, medtem ko ima Stade de France v najemu konzorcij francoskih podjetij Vinci in Bouygues​, po letu 2025 pa naj bi ga vendarle prodali kateremu od zasebnih vlagateljev. Bo to PSG? Obstaja tudi tretja možnost, in sicer gradnja novega štadiona izven Pariza, tudi Stade de France leži izven pariških meja v Saint-Denisu, ki je od Parka princev oddaljen več kot 15 km.