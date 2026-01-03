Ne Pariz, novo leto je na čelu francoske lige pričakal Lens

Ob novem letu na lestvici francoske ligue 1 kar nekoliko presenetljivo ne vodi aktualni zmagovalec lige prvakov Paris Saint Germain. V vodstvu je Lens, klub iz delavskega mesta na severu države, ki ima le dobrih trideset tisoč prebivalcev, leta 1998 pa je bil celo prvak, a takrat Parižani še niso bili tako uspešni in bogati.

Ker je PSG finančno daleč pred vsemi ostalimi klubi in so v njihovih barvah pred leti igrali Kyllian Mbappe, Lionel Messi in Neymar, je logično, da je prav vsako leto prvi favorit za zmago v francoskem prvenstvu. V napadu letos dobro igrata Ousmane Dembele in Hviča Kvarachelija, v ligi prvakov pa so na lestvici končali le za Arsenalom in Bayernom. Prav Bavarci so jim zadali edini letošnji poraz v Evropi, sicer pa so vknjižili tudi remi proti Athleticu iz Bilbaa.

V za francoske razmere majhnem mestu vlada nogometna evforija. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Trener Lensa Franck Haise je zgradil moštvo, ki je letos znano predvsem po disciplinirani igri, ki vendarle temelji na agresivnem pritisku na nasprotnikovo obrambo. Strelsko sta razpoložena Odsonne Edouard in Wesley Said. Čeprav so od njih več zadetkov prispevali PSG, Marseille in Lille, so prejeli najmanj zadetkov. Na štadionu Bollaert-Delelis se, kot je to za nogomet značilno, zdaj zbirajo velike množice ljudi, v mestu pa velja prava evforija. V sezoni 2022/23 so v francoski ligi končali na drugem mestu, a za novo leto niso bili na prvem mestu.

PSG za Lensom sicer zaostaja za štiri točke, a ima odigrano tekmo manj. Parižane v prihodnjem krogu čaka mestni derbi proti Paris FC, naslednje snidenje z Lensom pa bo šele sredi aprila. Na drugem mestu lige sta blizu tudi Marseille in Lille, ki zaostajata še štiri točke več.