PSG gladko opravil s Kamplovim Leipzigom

Po sledeh Marseilla?

Lizbona – V prepričljivem slogu so nogometaši Paris Saint-Germaina opravili svojo nalogo v prvem polfinalu lige prvakov in nadaljevali lov na svoj prvi naslov najboljšega na stari celini. Po tesni četrtfinalni zmagi nad Atalanto (2:1) so sinoči ugnali Leipzig s 3:0, nemško moštvo nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki je igral do 64. minute, pa je že ob polčasu zaostajalo z 0:2.Zelo pomembno vlogo je imel izkušeni Argentinec, saj je s podajama sodeloval pri prvem goluv 13. minuti in zadetkuv 56. minuti, sam pa je zatresel mrežo tekmecev v 42. minuti po prefinjeni podaji Neymarja.Parižani so peta francoska ekipa, ki se je prebila do tekme za naslov evropskega klubskega prvaka. Pred njimi je to uspelo Reimsu (1956, 1959), St. Etiennu (1976), Marseillu (1991, 1993) in Monacu (2004). Do trofeje je prišel le Marseille v prvi izvedbi lige prvakov 1993.V nedeljskem finalu se bo PSG (prav tako v Lizboni) pomeril z zmagovalcem jutrišnjega dvoboja Olympique Lyon – Bayern.Preostali tekmi bosta minili brez slovenske udeležbe med igralci. Ker Kampl letos ne bo postal četrti Slovenec z nastopom v finalu evropske klubske smetane, na elitnem seznamu ostajajoin