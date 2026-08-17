PSG padel, Lens je pripravil presenečenje

Nogometaši Lensa so zmagovalci 31. francoskega superpokala. Francoski pokalni prvak je na svojem stadionu ugnal branilca naslova državnega prvaka in dvakratnega zaporednega zmagovalca lige prvakov Paris Saint-Germain z 1:0.

Lens, ki je poleti kar spremenil ekipo, na primer za 48 milijonov evrov je prodal Mamadouja Sanagerja angleškemu Brentfordu, za 18 milijonov pa Facunda Medino Marseillu, je povedel v 32. minuti, ko je iz bližine zadel Florian Thauvin. V 39. minuti je po izključitvi Kylliana Antonia na zelenici ostal le z deseterico, številčno premoč pa bi lahko v sodniškem dodatku unovčil Desire Doue, a je zadel prečko Lensovih vrat.

V drugem polčasu se je Lens, ki ga po novem vodi Dino Toppmöller, dobro branil, na trenutke tudi sam še opozoril nase v napadu, PSG, za katerega sta igrala tudi novinca Mahghnes Akliouche in Lucas Digne, ne pa še Ferran Torres in Mika Godts, pa je imel še več priložnosti in obetavnih strelov, a v 87. minuti tudi on ostal le z desetimi na igrišču po izključitvi Nuna Mendesa.

PSG je ostal pri 14 superpokalih (1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025), za Lens pa je bila to prva tovrstna lovorika. Nova sezone francoske lige se bo začela naslednji konec tedna. V petek jo bosta odprla Marseille in Strasbourg, v soboto bodo tekme Lens – Auxerre, Le Mans – Brest, Nice – Lorient, Toulouse – Lyon in Troyes – Pariz, v nedeljo pa še Angers – Lille, Le Havre – Monaco in PSG – Rennes.