PSG končal pokalno pot: Parižani klenili proti 22 metrov oddaljenim rivalom

Upanje francoskega nogometnega prvaka Paris Saint-Germain na osvojitev francoskega pokala se je presenetljivo hitro razblinilo. Zmagovalci lige prvakov so namreč v osmini finala z 0:1 (0:0) izpadli proti mestnemu tekmecu Parizu in se s tem predčasno poslovili iz boja za naslov.

Tekmo na slovitem stadionu Park princev je v korist avtsajderjev v 74. minuti odločil gol Jonathana Ikoneja.

Ikone je kariero začel pri PSG, a se mu ni uspelo uveljaviti v ekipi, zato se je preselil v Montpellier. Igral je tudi za Lille, Fiorentino in Como.

Ekipa Luisa Enriqueja je sicer dominirala na tekmi. Evropski in francoski prvak PSG je imel 70-odstotno posest žoge, 24 strelov na gol, od tega sedem v okvir vrat, a niso mogli premagati gostujočega vratarja Obeda Nkambadija.

Po eni uri igre so v igro vstopili še aduti Nuno Mendes, Ousmane Dembele in Desiree Doue, a neuspešno. Ekipa Stephana Gillija se je v zadnjih 15h minutah pogumno držala, PSG pa je bil najbližje izenačenja v 87. minuti, a je Warren Zaire-Emery zadel prečko.

Parižanom je malo zmanjkalo kljub zvezdniški zasedbi, ki ima v svojih vrstah lanskega dobitnika zlate žoge. FOTO: Anne-christine Poujoulat/Afp

To je bil drugi pariški derbi v zadnjih osmih dneh. V ligi sta kluba igrala v začetku januarja, prvak pa je zmagal z 2:1.

Njuna stadiona, Park princev in Stade Jean-Bouin, sta oddaljena le eno ulico. To je mestni derbi, kjer sta stadiona najbližje, razdalja med njima je le 22 metrov.

PSG je sicer že napovedal gradnjo novega stadiona. Že mesece išče potencialno lokacijo za svoj bodoči stadion, izbira pa je padla na dve pariški občini Massy in Poissy. Massy je občina v južnem predmestju Pariza, medtem ko je Poissy zahodno predmestje Pariza. Klub, ki je v lasti katarskega sklada QSI (Qatar Sports Investments), je sporočil, da bo kmalu sprejel končno odločitev.