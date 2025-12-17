PSG lovi prvo lovoriko v sezoni, v Katarju merijo visoko tudi Brazilci

Paris Saint-Germain se bo v današnjem (18) finalu medcelinskega pokala na štadionu Ahmad bin Ali v Katarju pomeril s Flamengom, in sicer devet let po tem, ko sta kluba prvič razmišljala o medsebojnem dvoboju na prijateljski tekmi. V soboto zvečer, po Flamengovi zmagi proti Pyramids FC v polfinalu medcelinskega pokala, je brazilski profil PSG na družbenem omrežju X obudil tvit z dne 9. aprila 2016. V njem je račun @PSGbrasil navezal stik s svojim riodežanejskim kolegom, ki predstavlja najbolj priljubljen klub v Braziliji, in omenil možnost medsebojnega srečanja.

Stavite na svojega favorita v finalu medcelinskega pokala. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Za razumevanje konteksta: takratni namestnik generalnega direktorja PSG, pristojen za komercialne dejavnosti, Frédéric Longuépée, je 9. aprila 2016 v intervjuju za brazilsko televizijo SporTV govoril o tesni povezanosti pariškega kluba z Brazilijo ter namignil na možnost prijateljske tekme proti Flamengu.

»V Braziliji imamo več navijačev kot v Parizu in Franciji. V Braziliji imamo tri milijone privržencev. Brazilija ima v našem srcu posebno mesto; je sestavni del projekta kluba in vanjo močno verjamemo. Če bomo igrali prijateljsko tekmo v Braziliji, bo to nujno proti Flamengu. Ekipo lahko prepričamo, da kmalu pride v Brazilijo in odigra prijateljsko tekmo,« je takrat dejal pariški funkcionar, ki je v istem intervjuju omenil tudi možnost prestopa Neymarja v PSG – ta se je leto pozneje tudi uresničil.

Trener PSG Luis Enrique (levo) in njegov strokovni štab med zadnjim treningom v Katarju. FOTO: Karim Jaafar/AFP

Flamengo je PSG takrat odgovoril s predlogom, da bi januarja 2017 odigrali prijateljsko tekmo v Parizu, vendar ta termin pariškemu klubu ni ustrezal. Devet let pozneje se bosta kluba vendarle srečala. To bo že peta tekma med PSG in Flamengom v zgodovini, a prva, ki bo imela tekmovalni pomen, saj so bile prejšnje štiri zgolj prijateljske.

Napad Kvarachelia, Ramos, Barcola

Po večmesečnih težavah s poškodbami bo imel trener Luis Enrique za bližajoči se obračun s Flamengom na voljo skoraj popolno zasedbo. Edini, ki še ni nared za nastop, je Achraf Hakimi, ki še okreva po poškodbi gležnja. Na zadnjem treningu so se moštvu po izpuščeni tekmi proti Metzu znova pridružili Senny Mayulu, Ousmane Dembélé in Marquinhos, ki bi lahko kandidirali tudi za mesto v začetni enajsterici. Možna začetna enajsterica PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, João Neves; Kvarachelia, Ramos, Barcola.

Pred odločilno tekmo naj bi imel trener Filipe Luís na voljo vse igralce, saj v ekipi za zdaj ni potrjenih poškodb. Kljub temu so možne določene spremembe v primerjavi z zasedbo, ki je v polfinalu z 2:0 premagala egiptovski Pyramids FC. Možna začetna enajsterica Flamenga: Rossi; Léo Ortiz, Danilo, Varela, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique, Cebolinha.