PSG piše zgodovino, aktivna tudi Oblak in Obrenović

Štirje doseženi goli na tekmo in skoraj milijon gledalcev v zgolj enem kolu: prva tretjina lige prvakov 2026/27 kaže tekmovanje v redko videnem napadalnem ritmu, ki obenem razgalja, kako neusmiljeno hitro danes nihajo forma, samozavest in status favoritov. V takšnem okolju PSG po treh kolih ne izstopa le z rezultati, temveč z vtisom, da igra nogomet, ki ga brez slabe vesti lahko primerjamo z zlatimi serijami Reala, Ajaxa ali Bayerna, pri čemer statistika – 14 doseženih in zgolj 5 prejetih golov ter stoodstoten izkupiček – deluje skoraj skromno glede na premoč na igrišču.

Analiza razkriva, zakaj pariški projekt po osmih letih poskusov šele zdaj deluje kot zaokrožen sistem, kaj povedo številke o njegovi primerjavi z zgodovinskimi dinastijami lige prvakov in kje se skrivajo pasti sezone, ki se bo končala šele 5. junija v Madridu. Odgovor, ali PSG res stopa med največje v zgodovini, poiščite v analizi v članku.